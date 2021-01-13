رونمایی از مجموعه مستند «سخنران مشهور» در تلویزیون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه مستند، مجموعه مستند «سخنران مشهور» به کارگردانی سید سینا عودی با محوریت زندگی محمدتقی فلسفی سخنران مشهور مذهبی و سیاسی و رمزگشایی از برخی شابئههای موجود درباره وی آماده نمایش شد و پخش نسخه سریال آن از روز جمعه ۲۶ دی ماه در شبکه چهار سیما آغاز خواهد شد.
مستند «سخنران مشهور» به زندگینامه محمد تقی فلسفی پرداخته و ساختار حوزه و دربار را در زمان دوران پهلوی مورد بررسی قرار میدهد که نسخه سینمایی این مستند در یازدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار به نمایش درآمد.
محمد تقی فلسفی سخنران مشهور، از بانفوذترین چهرههای قبل از انقلاب است که این مستند به روابط او با حکومت پهلوی، آیت الله بروجردی و امام خمینی (ره) میپردازد. او در سرنوشت ساز ترین برهههای تاریخی، به عنوان فردی موثر و با نفوذ با سخنرانیهایش نقش آفرینی کرده است.
مجموعه مستند «سخنران مشهور» به کارگردانی سینا عودی و تهیهکنندگی مهدی مطهر محصول سازمان هنری رسانهای اوج و خانه مستند روزهای جمعه ۲۶ دی، ۳ بهمن و ۱۰ بهمن ماه ساعت ۲۲ روی آنتن شبکه چهار سیما میرود.
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