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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۹:۰۵

طی دهه فجر؛

۳۰۰ برنامه فرهنگی ورزشی در استان سمنان اجرا می‌شود

۳۰۰ برنامه فرهنگی ورزشی در استان سمنان اجرا می‌شود

سمنان- مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان از برگزاری ۳۰۰ برنامه ورزشی و فرهنگی طی دهه فجر در استان خبر داد و گفت: رژه موتوری در صورت مساعد بودن هوا اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مرادی غروب چهارشنبه در سومین جلسه هم‌اندیشی و هماهنگی برگزاری چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان سمنان ضمن بیان اینکه طی دهه فجر سال جاری ۳۰۰ برنامه فرهنگی ورزشی در استان اجرا می‌شود، ابراز داشت: مهم‌ترین برنامه اجرای رژه موتورسواران روز ۱۲ بهمن‌ماه به مناسبت استقبال نمادین از امام خمینی (ره) خواهد بود که در صورت مساعد بودن شرایط آب‌وهوا برای همه شهرستان‌های استان اجرا می‌شود.

وی بابیان اینکه برنامه‌های دهه فجر با گل‌باران مزار شهدا توسط جامعه ورزشی در سراسر استان سمنان آغاز می‌شود، افزود: دیدار با خانواده شهدای ورزشکار، ایثارگران، قهرمانان، سرآمدان جوان و پیشکسوتان ورزشی دیگر برنامه‌های دهه فجر سال جاری خواهد بود.

مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان سمنان بابیان اینکه مسابقات کتابخوانی و مجازی نیز طی این ایام پیش‌بینی‌شده است، ابراز داشت: ایجاد سومین مرکز استعدادیابی تنیس روی میز کشور در استان، مسابقات کشوری بانام گرامیداشت دهه فجر و برگزاری وبینارهای آموزشی دیگر برنامه‌های شاخص این ایام است.

مرادی در ادامه تصریح کرد: تولیدات رسانه‌ای، مسابقات ویژه مدیران دستگاه‌های اجرایی استان، برنامه صبحگاهی یک صبح بانشاط، دیدار با اصحاب رسانه، مسابقات کارکنان، کارگاه‌های ازدواج ازجمله برنامه‌های پیشنهادی اداره کل ورزش و جوانان برای دهه فجر سال جاری است.

وی بابیان اینکه برای اجرای برنامه‌های دهه فجر امسال به دلیل شیوع کرونا استفاده از بستر فضای مجازی به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دارد، افزود: در کنار اطلاع‌رسانی از سامانه پیامکی و شبکه‌های اجتماعی هم به‌صورت ویژه استفاده می‌شود.

کد مطلب 5121843

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