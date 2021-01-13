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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۲۲:۳۹

امام جمعه قزوین:

فعالیت‌های کشاورزان و روستائیان در راستای تقویت تولید داخلی است

فعالیت‌های کشاورزان و روستائیان در راستای تقویت تولید داخلی است

قزوین - نماینده ولی فقیه در استان قزوین فعالیت‌های کشاورزان، روستائیان و عشایر را در راستای تقویت تولید داخلی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در دیدار آقای علی شیرکانی مدیرعامل بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور اظهار کرد: خدمت‌رسانی به مردم ثمرات بسیاری دارد و علاوه بر آنکه رسالت ایمانی و دینی محسوب می‌شود برای کشور نیز امنیت آفرین خواهد بود.

وی با بیان اینکه خدمات کشور می‌باید همه مردم را با هر دین و آئینی دربر بگیرد، خاطرنشان کرد: پیامبر (ص) حمایت از همه بندگان خدا را در زمان کهولت و پیری سفارش کرده‌اند و ما نیز وظیفه داریم از مردم کشور با هر دینی و مذهبی حمایت کنیم و آنها را در زمان کهولت و پیری تنها نگذاریم.

امام جمعه قزوین خدمات کشاورزان، روستاییان و عشایر را بسیار مهم و در راستای تقویت تولید داخلی دانست و افزود: کشاورزان، روستاییان و عشایر تا زمانی که توان دارند به تولید انواع محصولات مبادرت می‌ورزند و دستگاه‌های خدمت‌رسان و بیمه‌ای نیز می‌باید در زمان از کار افتادگی حامی این عزیزان باشند و کاری که در مجموعه شما صورت می‌گیرد در راستای همین رسالت است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین بیان کرد: یکی از موضوعاتی که هیچگاه نباید به فراموشی سپرده شود این است که همگی برای رضای خدا کار کنیم نه برای رضای افراد و اشخاص، این مهم یکی از اصل‌های اساسی نظام اسلامی است و نباید به فراموشی سپرده شود.

مدیرعامل بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به منظور تکریم و معارفه مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان، به قزوین سفر کرده است.

گفتنی است نماینده ولی فقیه در استان قزوین در پایان از خدمات آقای سعید رضایی مدیر سابق قدردانی و برای حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحمد عرب مدیر جدید صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان قزوین آرزوی موفقیت کرد.

کد مطلب 5121936

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