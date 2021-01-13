به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در دیدار آقای علی شیرکانی مدیرعامل بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور اظهار کرد: خدمت‌رسانی به مردم ثمرات بسیاری دارد و علاوه بر آنکه رسالت ایمانی و دینی محسوب می‌شود برای کشور نیز امنیت آفرین خواهد بود.

وی با بیان اینکه خدمات کشور می‌باید همه مردم را با هر دین و آئینی دربر بگیرد، خاطرنشان کرد: پیامبر (ص) حمایت از همه بندگان خدا را در زمان کهولت و پیری سفارش کرده‌اند و ما نیز وظیفه داریم از مردم کشور با هر دینی و مذهبی حمایت کنیم و آنها را در زمان کهولت و پیری تنها نگذاریم.

امام جمعه قزوین خدمات کشاورزان، روستاییان و عشایر را بسیار مهم و در راستای تقویت تولید داخلی دانست و افزود: کشاورزان، روستاییان و عشایر تا زمانی که توان دارند به تولید انواع محصولات مبادرت می‌ورزند و دستگاه‌های خدمت‌رسان و بیمه‌ای نیز می‌باید در زمان از کار افتادگی حامی این عزیزان باشند و کاری که در مجموعه شما صورت می‌گیرد در راستای همین رسالت است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین بیان کرد: یکی از موضوعاتی که هیچگاه نباید به فراموشی سپرده شود این است که همگی برای رضای خدا کار کنیم نه برای رضای افراد و اشخاص، این مهم یکی از اصل‌های اساسی نظام اسلامی است و نباید به فراموشی سپرده شود.

مدیرعامل بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به منظور تکریم و معارفه مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان، به قزوین سفر کرده است.

گفتنی است نماینده ولی فقیه در استان قزوین در پایان از خدمات آقای سعید رضایی مدیر سابق قدردانی و برای حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحمد عرب مدیر جدید صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان قزوین آرزوی موفقیت کرد.