تعامل حداکثری با ناشران از اولویتهای معاونت نظارت بر چاپ قرآن است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل صدور مجوز و ارزیابی ناشران معاونت نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم اعلام کرد، باهدف بهبود شرایط متأثر از ویروس کرونا، بررسی و ارزیابی‌های میدانی این معاونت در حوزه چاپ و نشر قرآن کریم به‌صورت جدی‌تر در دست پیگیری و برنامه‌ریزی است.

حمید کرمی بروجنی مدیرکل اداره صدور مجوز و ارزیابی ناشران قرآن کریم گفت: کارشناسان این معاونت در فاز نخست این اقدام، ضمن حضور در شهر مقدس قم، از فعالیت‌های بخشی از ناشران قرآن کریم در این استان بازدید به عمل‌آورده و ضمن دیدار و تبادل‌نظر در خصوص مسائل مربوط به چاپ و نشر قرآن کریم، اطلاعات مربوط به مشکلات و دغدغه‌های ایشان مخصوصاً در این برهه زمانی، را دریافت و موردبررسی داده‌اند.

کرمی افزود: هم‌افزایی و تعامل حداکثری با ناشران محترم قرآن کریم از اولویت‌های این معاونت است و به یاری خداوند متعال موضوع نظارت و ارزیابی این حوزه با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد.