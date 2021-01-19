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۳۰ دی ۱۳۹۹، ۹:۳۰

مدیرکل اداره صدور مجوز و ارزیابی ناشران قرآن خبرداد؛

تعامل حداکثری با ناشران از اولویتهای معاونت نظارت بر چاپ قرآن است

تعامل حداکثری با ناشران از اولویتهای معاونت نظارت بر چاپ قرآن است

مدیرکل اداره صدور مجوز و ارزیابی ناشران قرآن کریم هم‌افزایی و تعامل حداکثری با ناشران قرآن کریم را از اولویت‌های مهم معاونت نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل صدور مجوز و ارزیابی ناشران معاونت نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم اعلام کرد، باهدف بهبود شرایط متأثر از ویروس کرونا، بررسی و ارزیابی‌های میدانی این معاونت در حوزه چاپ و نشر قرآن کریم به‌صورت جدی‌تر در دست پیگیری و برنامه‌ریزی است.

حمید کرمی بروجنی مدیرکل اداره صدور مجوز و ارزیابی ناشران قرآن کریم گفت: کارشناسان این معاونت در فاز نخست این اقدام، ضمن حضور در شهر مقدس قم، از فعالیت‌های بخشی از ناشران قرآن کریم در این استان بازدید به عمل‌آورده و ضمن دیدار و تبادل‌نظر در خصوص مسائل مربوط به چاپ و نشر قرآن کریم، اطلاعات مربوط به مشکلات و دغدغه‌های ایشان مخصوصاً در این برهه زمانی، را دریافت و موردبررسی داده‌اند.

کرمی افزود: هم‌افزایی و تعامل حداکثری با ناشران محترم قرآن کریم از اولویت‌های این معاونت است و به یاری خداوند متعال موضوع نظارت و ارزیابی این حوزه با جدیت بیشتر دنبال خواهد شد.

کد مطلب 5124964

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