لزوم تکمیل و بهسازی پروژه ریلی آستارا - آستارا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، در دیدار محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی با شاهین مصطفی یف، معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان که عصر امروز و در حاشیه چهاردهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور انجام شد، دو کشور توافق کردند همکاری‌های خود را در زمینه ریلی و حمل و نقل جاده‌ای توسعه دهند.

دو کشور همچنین توافق کردند، در زمینه حمل یکسره کالاهای صادراتی صنعتی و کشاورزی کشورمان توسط کامیون‌های ایرانی تا مقصد، بدون تخلیه در مرز که موجب افزایش هزینه، کاهش زمان حمل و خرابی کالاها می‌شود، تا یک ماه آینده به توافقی جامع دست یابند.

وزیر راه و شهرسازی در این دیدار با اشاره به امضای ۷ توافقنامه در زمینه حمل و نقل ریلی با جمهوری آذربایجان، این کشور را شریکی راهبردی در منطقه برای ایران دانست.

وی همچنین با اشاره به عزم مقامات سیاسی دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی گفت: توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و ترانزیت جزو توافقات دو کشور برای افزایش تبادلات دو کشور است.

اسلامی افزود: تکمیل و بهسازی پروژه ریلی آستارا - آستارا میان دو کشور، می‌تواند زمینه ترانزیت کالا میان کشورهای روسیه، گرجستان و دیگر کشورهای منطقه با آب‌های آزاد جهان از طریق خطوط ریلی و جاده‌ای دو کشور ایران و آذربایجان را فراهم کند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تحولات سیاسی جهانی و منطقه‌ای گفت: خوشبختانه شاهد رشد روزافزون همکاری‌ها بین ایران و جمهوری آذربایجان در ابعاد مختلف اقتصادی هستیم و اکنون، فرصت مناسبی برای توسعه این همکاری‌ها فراهم شده است.

وی به رشد ترانزیت کالا از ایران به جمهوری آذربایجان در سال گذشته میلادی اشاره کرد و افزود: به رغم شیوع بیماری کرونا در جهان و بسته بودن مرزها بین کشورهای مختلف جهان، همکاری ما با طرف آذربایجانی افزایش یافت و امروز دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی، از جمله رسیدن به یک میلیون تن کالا دور از دسترس نیست.

لزوم تسریع در ساخت پل خودرو گذر بر روی رودخانه آستارا چای

در این دیدار همچنین آقای شاهین مصطفی یف، معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان گفت: زمینه‌های همکاری ایران و آذربایجان بسیار متنوع و گسترده است و امروز در رأس یک هیأت بزرگ از مقامات سیاسی و اقتصادی آذربایجانی برای شرکت در چهاردهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران حضور یافته‌ام.

مصطفی یف با اشاره به عزم مقامات سیاسی دو کشور و ۱۳ دیدار بین رؤسای جمهور ایران و آذربایجان در هفت سال گذشته، افزود: حاصل این دیدارها، امضای چندین سند همکاری بین دو کشور بوده است و وظیفه مهم ما اجرایی شدن این توافقات است.

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان با اشاره با رشد ۱۸ درصدی تردد کالا در یکسال گذشته در کریدور شمال - جنوب گفت: حجم مبادلات و ترانزیت کالا در محور آستارا - آستارا هم، ۲۵ درصد در طول یک سال گذشته افزایش یافته است.

مصطفی یف همچنین از لزوم تسریع در ساخت پل خودرو گذر در مرز دو کشور و بر روی رودخانه آستارا چای تاکید کرد و افزود: پل کنونی در سال ۱۹۴۶ ساخته شده است و ظرفیت عبور خودروهای جدید و سنگین را ندارد و امیدواریم هرچه زودتر پل جدید جایگزین پل کنونی گردد و سند ساخت آن به امضای طرفین برسد.

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان همچنین با اشاره به جنگ ۴۰ روزه با ارمنستان در منطقه قره باغ، از موضعگیری ایران در این بحران تجلیل کرد و افزود: دولت و مردم آذربایجان با رشادت و وحدت توانستند اراضی اشغال شده را بازپس گرفته و تمامیت ارضی خود را احیا کنند.