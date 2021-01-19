به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گفت: سند بودجه مهم‌ترین سند مالی دولت و سند تعیین کننده زندگی مردم در طول یکسال است. سرچشمه مشکلات اقتصادی کشور، از کسری بودجه است و برای حل مشکلات و بازگرداندن ثبات اقتصادی و رفع التهاب بازار باید از اصلاح ساختار بودجه آغاز کنیم.

وی تصریح کرد: با این وجود، ذکر چند نکته درباره رویکرد مجلس یازدهم در خصوص اصلاح ساختار بودجه ضروری است. هر چند بنای مجلس از روز اول تلاش برای تعامل با دولت در مسیر رفع ایرادات لایحه بودجه بوده است، ولی مسئولان اجرایی باید توجه کنند که با ارائه اطلاعات ناقص نمی‌توان گره‌ی از مشکلات مردم باز کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: دولت در اظهارات رسانه‌ای تاکید می‌کند که معیشت مردم در اولویت است، ولی متأسفانه در عمل، لایحه بودجه با محوریت تقویت معیشت مردم نوشته نشده است. اینجانب پس از اظهارات برخی مسئولان اجرایی، علیرغم میل باطنی برای روشن شدن افکار عمومی در خصوص لایحه بودجه لازم می‌دانم چند نکته عرض کنم.

قالیباف با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰، علاوه بر گسترش بی‌انضباطی مالی در کشور، بخشی از عوائد، امکانات و منابع کشور را از سر سفره مردم برمی‌دارد و به جیب سودجویان می‌ریزد، گفت: اعتبارات دستگاه‌های اجرایی دولت، رشد بی‌سابقه‌ای داشته چنانکه برخی دستگاه‌ها، بیش از صد درصد رشد داشته‌اند. پرسش مهم اینجاست چرا وقتی هزینه‌های زندگی مردم چند برابر شده و باید اتفاقاً دستگاه‌های دولتی صرفه جویی کنند، اینقدر آسوده ریخت و پاش کردند؟

وی افزود: وظیفه ما در مجلس آن است که اولویت توزیع امکانات را از چاق کردن دلال‌ها به سمت قوی کردن مردم تغییر دهیم؛ ما در این مسیر ثابت قدم هستیم و از جوسازی‌های شبکه خطرناک رانت خواران هراسی نداریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی می‌گویند چون در میانه جنگ اقتصادی هستیم، این حجم از سختی‌ها و فشارها اجتناب‌ناپذیر است؛ درست است و ما هم قبول داریم، اما این فشار باید اول بر مسئولان وارد آید و نباید با سو مدیریت زندگی مردم را سخت‌تر کنند.

قالیباف با بیان اینکه نمی‌شود در یک جنگ اقتصادی انتظار داشت مردم درخط مقدم مقابله با دشمن بایستند و سختی بکشند ولی برخی افراد در ساحل امن و آسایش، روز به روز مرفه‌تر شوند، ادامه داد: ما مسئولان باید از پوسته اطرافیان خود خارج شویم. فقط زعفرانیه را نبینیم؛ به غیزانیه هم نگاه کنیم و ببینیم سیاست‌های تبعیض آمیز ما چگونه عده‌ای از مردم را از حق خودشان محروم کرده است؛ بفهمیم که حقوق‌هایی که به نیمه ماه هم نمی‌رسد، یعنی چه و متوجه شویم با یارانه زندگی کردن چه مفهومی دارد. این روند توزیع تبعیض‌آلود امکانات باید ابتدا در بودجه تغییر کند و مردم در اولویت مسئولان قرار گیرند.

وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در این توزیع تبعیض آمیز بحث نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ است، گفت: نرخ ارز با دستور مسئولان تعیین نمی‌شود؛ نرخ ارز با عملکرد آنها و مجموعه سیاست‌های پولی و مالی تعیین می‌شود. بگذارید نرخ ارز در فضایی شفاف، قانونمند و طبق سازوکارهای اقتصادی تعیین شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مردم عزیز دقت داشته باشند که مجلس تا کنون هیچ نرخ ارزی را تکلیف و تحمیل نکرده است. ما باید با تصمیمات اقتصادی خود، نرخ ارز را به ثبات برسانیم. سیاست ارزی مطلوب، واقعی بودن و تک نرخی بودن ارز است ولی باید همزمان جلوی رانت ارز ۴۲۰۰ هم گرفته شود. نرخ ارز همان است که دولت توانسته در بازار مدیریت کند. ما هیچ کفی برای آن نخواهیم گذاشت و هیچ سقفی هم برای فروش نفت تعیین نمی‌کنیم.

قالیباف اظهارداشت: دولت قیمت ارز را هر قدر می‌تواند پایین بیاورد وهمچنین هر مقدار که می‌تواند نفت بفروشد. ما در تنظیم بودجه مانع این کار نخواهیم شد. ما اجازه نمی‌دهیم منابع کشور، صرف هزینه‌های بیهوده شود. قبلاً هم عرض کرده‌ام، نرخ ارز به مدیریت دولت بستگی دارد و این نرخ روی هیچ کاغذی و پشت هیچ تریبونی تعیین نمی‌شود. به هر میزان که دولت تلاش کند، نرخ واقعی ارز پایین بیاید؛ همان نرخ، معیار مجلس خواهد بود.

وی با بیان اینکه مجلس در فرآیند اصلاح ساختار بودجه به نفع مردم، ۵ رویکرد اصلی را مد نظر قرار داده است، افزود: رویکرد اول تقویت معیشت مردم از طریق حفظ قدرت خرید آنها، کاهش ریخت و پاش‌ها و جلوگیری از پُرشدن جیب دلال‌ها و رانت خواران است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رویکرد دوم، تاکید بر محرومیت‌زدایی با محوریت سیاست‌های ضد تبعیض است. مشکل ما کمبود امکانات نیست، مشکل ما توزیع ناعادلانه و تبعیض آمیز امکانات است. از آغاز به کار مجلس یازدهم، تلاش ما بر آن بود تا محرومانی را که از دایره توجه مسئولان خارج شده بودند به کانون توجهات و تصمیم‌گیری‌ها باز گردانیم.

قالیباف گفت: بسیاری از افراد مستضعف، معتقدند اصلاً کسی آنها را نمی‌بیند چه برسد به اینکه تصمیمی به نفع آنها و در جهت محرومیت‌زدایی گرفته شود.

وی تصریح کرد: رویکرد سوم ما در اصلاح ساختار بودجه تاکید بر اشتغال زایی، قوی کردن همزمان کارگران و تولیدکنندگان واقعی و تلاش برای تحقق عملی جهش تولید و تقویت صنایع دانش‌بنیان است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وقتی ما به فعالیت‌های ضد تولید و دلالی پاداش دهیم و به تولیدکننده و کارگر و کارآفرین سخت بگیریم، نتیجه‌ای بهتر از تعطیلی کارخانه‌ها و بی‌کاری کارگران نصیبمان نخواهد شد. توجه ما بر آن است که منابع عمومی در بودجه اعم از یارانه‌های تولید و واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی را پایه‌ای برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی قرار دهیم تا بر اساس آن بتوان به اشتغال پایدار رسید.

قالیباف با بیان اینکه رویکرد چهارم ما تلاش برای رفع دغدغه‌های اصلی زندگی مردم به خصوص در حوزه بهداشت و سلامت خواهد بود، گفت: امروز ممکن است ابتلاء به یک بیماری، خانواری را از طبقه متوسط به فقر مطلق برساند.

وی افزود: ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم جز درد بیماری، درد دیگری را تحمل نکنند. مجلس خود را متعهد می‌داند تا بودجه را تا جای ممکن به نحوی تنظیم کند که آسیب‌پذیری خانوارها در برابر مشکلات با گسترش چتر حمایت بیمه‌ای کاهش یابد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: رویکرد پنجم ما توجه به مسائل فرهنگی با تاکید بر سبک‌زندگی و اوقات فراغت غنی شده است.

قالیباف افزود: بازار سرمایه سقوط شدیدی را تجربه کرده است و حتی صندوق پالایشی که شدیداً توسط دولت تبلیغ می‌شد تا ۴۴ درصد زیان را به خریدارانش تحمیل کرده است و صندوق دارا یکم نیز در حالی که ۳۵ درصد کمتر از ارزش واقعی اش معامله می‌شود، حتی هزینه فرصت پول خریدارانش را هم پوشش نداده است.

وی اظهارداشت: این وضعیت بازار سرمایه را هرگز قابل قبول نمی‌دانیم و دولت باید جداً در این خصوص پاسخگو باشد. نمی‌شود، پشت تریبون‌های رسمی از مردم دعوت کرد، تا همه چیز را به بورس بسپارند و بعد با سو مدیریت در این بازار، به اعتماد مردم ضربه بزنند و سرمایه آنها را کم ارزش کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس نمی‌تواند نسبت به اینگونه ضرر و زیان گسترده مردم در بورس بی تفاوت باشد. بر همین اساس وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به کمیسیون اقتصادی احضار شده‌اند و در صورتی که سو مدیریت آنها برای نمایندگان محترم مردم احراز شود مجلس با آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد و دولت باید هرچه سریع‌تر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به بازار سرمایه را احیا کند.