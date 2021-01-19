به گزارش خبرگزاری مهر، سیما سادات لاری، گفت: همانطور که می‌دانید یکی از راه‌های گسترش زنجیره انتقال ویروس کرونا، ازدحام افراد در مکان‌های سرپوشیده است. بر این اساس رعایت توصیه‌های بهداشتی در وسایل حمل و نقل عمومی مانند مترو از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی افزود: توصیه ما به مردم این است که در صورت استفاده از مترو حتماً از ماسک استفاده کرده و نسبت به رعایت اصول فاصله گذاری یک و نیم تا دو متر اقدام کنید، از سوار شدن به واگن‌های مترو با جمعیت زیاد و با سیستم تهویه نامناسب جدا خودداری کنید. همچنین از صحبت کردن در طول مسیر پرهیز کرده و از هرگونه لمس کناره‌های پله برقی، دستگیره، صندلی و… خودداری کنید. در عین حال از تماس دست با صورت، بینی و دهان در طول مسیر به طور جدی پرهیز کند.

لاری گفت: اگر جزو کارکنان و عوامل خدماتی مترو هستید، علاوه بر ماسک از شیلدهای محافظتی صورت نیز استفاده کنید. همچنین ضروری است که کارهایتان را به صورتی برنامه‌ریزی کنید تا در ساعات شلوغ و پر تردد مجبور به استفاده از مترو نشوید.