به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب امین‌زاده امروز در جلسه کمیسیون هماهنگی، برنامه‌ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، از راه‌اندازی سامانه خوداظهاری دستگاه‌های تولید رمزارز (ماینر) در سایت بهین‌یاب خبر داد و اظهار داشت: متقاضیان استخراج ارز دیجیتال تا ۵ اسفند مهلت دارند در این سایت ثبت‌نام و درخواست مجوز کنند.

وی افزود: تاکنون ۳۵۰ متقاضی در سطح استان برای اخذ شناسه یکتا برای ۶۸۵۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند.

امین‌زاده تصریح کرد: طبق قانون، فعالیت دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال تنها در شهرک‌های صنعتی، نیروگاه‌ها و مناطق آزاد مجاز است و تاکنون هیچ پروانه بهره‌برداری برای فعالیت متقاضیان این حوزه صادر نشده است.

وی در خصوص طرح شناسه‌دار کردن گروه لوازم یدکی خودرو نیز گفت: این طرح شامل ۱۷ قلم کالاست و واحدهای تولیدی ملزم به وارد کردن شناسه کالاهای تولیدی خود در سامانه الکترونیکی هستند.

در این جلسه موضوع تعیین تکلیف کالاهای رسوب‌شده در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان بررسی شد.