مدارس خطرآفرین از جمله مدارس سنگی شناسایی و بازسازی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی شامگاه چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی با رؤسای آموزش و پرورش خوزستان، اظهار کرد: خوزستان سهم بسیاری را در عزت ایران داشته و دارد و افراد بزرگی چون شهید جهان آرا اینجا بوده‌اند و واقعاً استان ویژه‌ای است.

وی با اشاره به اینکه اگر خیران ملی تمایل به همکاری داشته باشند، خوزستان به آنها پیشنهاد می‌شود، افزود: خوزستان یکی از استان‌های گسترده است و میزان پراکندگی و فاصله روستاها و شهرها کار را سخت‌تر می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور تصریح کرد: البته این گستردگی همزمان مزیت و چالش است؛ چون هرجایی که جمعیت باشد، آبادانی وجود دارد و دولت باید بهداشت، درمان، زیرساخت‌های عمرانی و توسعه را به آنها ارائه دهد.

مهاجرانی عنوان کرد: بسیاری از زیرساخت‌های خوزستان در ایام جنگ از بین رفته‌اند و برخی شهرها حتی یک مدرسه برای آنها باقی نماند اما اداره کل نوسازی و مجمع خیران مدرسه‌ساز این استان گام‌های خوبی را در این زمینه برداشته‌اند.

وی با اشاره به لزوم اولویت‌بندی در انجام کارها، تأکید کرد: در مواردی باید ورود شود که به دانش آموزان مربوط است و نباید در حوزه تجهیز و تکمیل سرای معلم و یا معلم سرا هزینه شود چرا که سازمان بازرسی نیز خُرده می‌گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور ادامه داد: هر چیزی مثل دارالقرآن، پژوهش سرا و مجموعه‌های ورزشی که دانش آموز به صورت مستقیم از آن استفاده می‌کند، جزو وظایف این سازمان است.

مهاجرانی خبر داد: در اولویت‌بندی ابتدا باید مدارس خطرآفرین از جمله مدارس سنگی شناسایی و برای بازسازی آن اقدام شود چرا که حداقل سهم دانش آموز یک سقف ایمن بالای سر است؛ همچنین باید اول مدارس ناایمنی را که نیاز به تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی دارند، احصا کرد و آنها را در اولویت اقدام قرار داد.

وی خبر داد: چند نفر از خیران ملی خوب با تعداد بالا در راه سفر به خوزستان هستند و با توجه به نیاز وافر استان و وظیفه‌ای که ارکان دولت از جمله سازمان نوسازی دارد، به سمت این استان سوق داده می‌شوند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به عملکرد خوب مجمع خیران مدرسه‌ساز خوزستان، بیان کرد: برچیدن مدارس سنگی یک تا سه کلاسه در اولویت است و امید می‌رود که بتوان تا پایان سال آینده مدرسه سنگی زیر سه کلاسه وجود نداشته باشد.

مهاجرانی در خصوص مدارس کانکسی گفت: برخی مواقع روستاها آنقدر دور از دسترس هستند که شاید خیران نسبت به ساخت مدرسه اقدام نکنند؛ برخی افراد نیز سکونت موقت دارند و برای این سکونتگاه‌های موقت کانکس انتخاب بدی نیست؛ کانکس شاید بهترین نیست ولی بهینه هست اما در نهایت برچیدن مدارس کانکسی حتماً در برنامه است.

وی در خصوص مدارس شبانه‌روزی و هنرستان عنوان کرد: مدارس شبانه‌روزی جزو پروژه‌های بزرگ محسوب می‌شوند و مثل پروژه‌های سه کلاسه نیست که در برخی روستاها باید از آن استفاده کرد.

مهاجرانی یادآور شد: در خصوص مدارس سه شیفته نیز پیگیری می‌شود و واقعاً موضوع غیرقابل‌تحملی است که حتماً برای حل آن تلاش خواهد شد؛ در چند شهر دیگر هم به خاطر حاشیه‌نشینی این موضوع را شاهد بودیم و حتی به کانکسی شدن رسیده بود ولی آن موضوع حل شد.

وی اظهار کرد: حاشیه‌نشینی مثل بمب ساعتی رفتار می‌کند؛ حاشیه‌نشین مدرسه ندارد، محرومیت دارد و آسیب‌های اجتماعی این مناطق نیز بالاست.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور تقدیر کرد: خوزستان به معنای واقعی در پویش «من مادرم و بچه‌های ایران فرزند من» عملکرد خیلی خوبی داشته است؛ مردم ایران به صورت اعم و مردم خوزستان به صورت اخص بسیار مشارکت داشتند و این موج از استان خوزستان شروع شد و در خوزستان با ۴۳ هزار مشارکت تا استان بعدی که هشت هزار نفری است، فاصله معناداری وجود دارد.

مهاجرانی در پایان خبر داد: در این راستا برای سال ۱۴۰۰ بودجه پیشنهادی این سازمان چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که در صورت تصویب دولت، خیران نیز تعهد دادند که چهار هزار میلیارد تومان کمک در این زمینه داشته باشند و با توجه با رکود اقتصادی بعد از شیوع ویروس کرونا رقم بسیار بالایی است.