رسیدگی به ۷۰۰۰ پرونده تعزیراتی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجف زاده صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: از ابتدای سال تا اول دی ماه، هفت هزار و ۶۵۷ فقره پرونده تخلف از دستگاه‌های متولی در امر نظارت به این اداره کل ارسال و در شعب تعزیرات حکومتی استان براساس قانون مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: پنج هزار و ۴۶۳ فقره از این پرونده‌ها مربوط به تخلفات بخش کالا و خدمات بوده و تعداد هزار و ۱۰۹ فقره مربوط به جرایم قاچاق کالا و ارز و تعداد هزار و ۸۵ فقره پرونده هم مربوط به تخلفات بخش بهداشت و درمان بوده است.

نجف زاده گفت: متخلفان علاوه بر محکومیت‌های غیرنقدی از قبیل ضبط کالا، معدوم کردن کالاهای غیر بهداشتی، نصب پارچه، تعطیلی محل کسب و غیره به بیش از ۱۱۳ میلیارد و ۶۴۷ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.

عضو شورای قضائی استان گلستان بیان کرد: از پرونده‌های متشکله موصوف، تعداد هفت هزار و ۵۷۲ فقره پرونده توسط اجرای احکام این اداره کل مورد اجرا قرار گرفته است و بیش از ۶ ا میلیارد ریال جزای نقدی از متخلفین دریافت و توسط اجرای احکام به حساب صندوق دولت واریز شد.