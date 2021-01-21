بارش برف و باران در محورهای ۱۵ استان/ تشریح محورهای مسدود

سرهنگ احمد شیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تداوم بارش برف در استان‌های شمالغربی، شمالی و شمال شرقی کشور گزارش شده است. در این راستا به رانندگان توصیه می‌شود حتماً برای تردد در محورهای کوهستانی، زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا از آمادگی کامل پلیس راهور برای کنترل و هدایت ترافیک و ایمن سازی مسیر خبر داد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت جوی جاده‌ها، گفت: در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، البرز، تهران، زنجان، قزوین، همدان، خراسان شمالی، گیلان کرمانشاه، سمنان، کردستان، گلستان و مازندران بارش برف و باران گزارش شده است.

شیرانی تصریح کرد: در ساعت ۸:۴۰ صبح امروز محور هراز به علت بارش برف و کولاک مسدود شد که با همت عوامل راهداری و مأموران پلیس راهور در ساعت ۱۰:۲۵ امروز این محور بازگشایی شد.

وی در پایان گفت: در ساعت ۸:۳۰ محور شهمیرزاد-کیاسر در استان سمنان به علت بارش برف و کولاک شدید مسدود شده است.