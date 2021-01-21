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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۰:۵۷

سرهنگ شیرانی تشریح کرد؛

بارش برف و باران در محورهای ۱۵ استان/ تشریح محورهای مسدود

بارش برف و باران در محورهای ۱۵ استان/ تشریح محورهای مسدود

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی را تشریح کرد و گفت: در محورهای ۱۵ استان شاهد بارش برف و باران هستیم.

سرهنگ احمد شیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تداوم بارش برف در استان‌های شمالغربی، شمالی و شمال شرقی کشور گزارش شده است. در این راستا به رانندگان توصیه می‌شود حتماً برای تردد در محورهای کوهستانی، زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا از آمادگی کامل پلیس راهور برای کنترل و هدایت ترافیک و ایمن سازی مسیر خبر داد.

وی با اشاره به آخرین وضعیت جوی جاده‌ها، گفت: در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، البرز، تهران، زنجان، قزوین، همدان، خراسان شمالی، گیلان کرمانشاه، سمنان، کردستان، گلستان و مازندران بارش برف و باران گزارش شده است.

شیرانی تصریح کرد: در ساعت ۸:۴۰ صبح امروز محور هراز به علت بارش برف و کولاک مسدود شد که با همت عوامل راهداری و مأموران پلیس راهور در ساعت ۱۰:۲۵ امروز این محور بازگشایی شد.

وی در پایان گفت: در ساعت ۸:۳۰ محور شهمیرزاد-کیاسر در استان سمنان به علت بارش برف و کولاک شدید مسدود شده است.

کد مطلب 5127276

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    نظرات

    • ناشناس RO ۲۳:۳۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
      0 0
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      اینجا کجاست
    • IR ۰۰:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
      0 0
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      به نظرم باید دولت یه فکری به خال جاده های کشور کنه که مردم اژن همه بدبختی نداشته بلشند کل بودجه راها صرف استان تهران وکل بودجه های کشور صرف پایتخت میشه خداییش این از انصاف بدوره مگه مردم شهرهای دیگه چه گناهی کردند که محر اقامت وزندگیشون اون سر واین سر پایتخته وبودجه کم بهشون تعلق میگیره

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