توقف صدور بارنامه کامیونها به مقصد گیلان/ اتوبوسها مشکلی ندارد

رضا اکبری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از دیشب برای کامیون‌های باری به جز مواد سوختی و فاسد شدنی که به مقصد استان گیلان اعزام می‌شوند، صدور بارنامه را متوقف کرده ایم.

وی افزود: این اقدام به دلیل بارندگی شدید در محورهای این استان به خصوص قزوین-رشت و کولاک شدید در برخی مقاطع این محور اجرایی شد و قصد داشتیم تا امسال مانند سال‌های گذشته نشده و مشکلی برای مسافران پیش نیاید.

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: این تصمیم، کمک بزرگی بود و با اجرای آن، تردد برقرار شد و فعلاً این محدودیت صدور بارنامه را داریم تا وضعیت استان به حالت عادی دربیاید.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای سفر کامیون‌ها به استان‌های شمال غربی نیز محدودیت صدور بارنامه داریم؟، تصریح کرد: به جز استان گیلان، سایر استان‌ها محدودیت تردد ندارند و کامیون‌ها می‌توانند برای اعزام به دیگر استان‌ها اقدام به بارگیری و دریافت بارنامه کنند.

معاون سازمان راهداری یادآور شد: اعزام اتوبوس‌ها مشمول محدودیت تردد به استان گیلان نمی‌شود و برای آنها صورت وضعیت صادر می‌شود اما توصیه ما به مردم این است که فعلاً سفر نکنند و شرکت حمل و نقل و همچینن پایانه‌های مسافری، وضعیت مسیر را قبل از سفر کنترل کنند.

وی ادامه داد: ما تصمیمی برای اعمال محدودیت اتوبوس‌ها نداشته ایم مگر اینکه در پلیس راه‌ها به دلیل کولاک شدید، برای ساعاتی اتوبوس‌ها را متوقف کنند.

اکبری تأکید کرد: سایر محورهای شمالی فعلاً مشکلی برای تردد ندارند. اما احتمالاً از ساعات پایانی امشب یا ابتدای صبح فردا، محدودیت تردد به استان گیلان برای کامیون‌ها برداشته می‌شود.