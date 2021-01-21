  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۱:۳۵

مهر خبر می دهد؛

توقف صدور بارنامه کامیونها به مقصد گیلان/ اتوبوسها مشکلی ندارد

توقف صدور بارنامه کامیونها به مقصد گیلان/ اتوبوسها مشکلی ندارد

معاون سازمان راهداری از توقف صدور بارنامه برای کامیون ها به مقصد گیلان به دلیل کولاک شدید محور قزوین-رشت و دیگر جاده های این استان خبر داد.

رضا اکبری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از دیشب برای کامیون‌های باری به جز مواد سوختی و فاسد شدنی که به مقصد استان گیلان اعزام می‌شوند، صدور بارنامه را متوقف کرده ایم.

وی افزود: این اقدام به دلیل بارندگی شدید در محورهای این استان به خصوص قزوین-رشت و کولاک شدید در برخی مقاطع این محور اجرایی شد و قصد داشتیم تا امسال مانند سال‌های گذشته نشده و مشکلی برای مسافران پیش نیاید.

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: این تصمیم، کمک بزرگی بود و با اجرای آن، تردد برقرار شد و فعلاً این محدودیت صدور بارنامه را داریم تا وضعیت استان به حالت عادی دربیاید.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای سفر کامیون‌ها به استان‌های شمال غربی نیز محدودیت صدور بارنامه داریم؟، تصریح کرد: به جز استان گیلان، سایر استان‌ها محدودیت تردد ندارند و کامیون‌ها می‌توانند برای اعزام به دیگر استان‌ها اقدام به بارگیری و دریافت بارنامه کنند.

معاون سازمان راهداری یادآور شد: اعزام اتوبوس‌ها مشمول محدودیت تردد به استان گیلان نمی‌شود و برای آنها صورت وضعیت صادر می‌شود اما توصیه ما به مردم این است که فعلاً سفر نکنند و شرکت حمل و نقل و همچینن پایانه‌های مسافری، وضعیت مسیر را قبل از سفر کنترل کنند.

وی ادامه داد: ما تصمیمی برای اعمال محدودیت اتوبوس‌ها نداشته ایم مگر اینکه در پلیس راه‌ها به دلیل کولاک شدید، برای ساعاتی اتوبوس‌ها را متوقف کنند.

اکبری تأکید کرد: سایر محورهای شمالی فعلاً مشکلی برای تردد ندارند. اما احتمالاً از ساعات پایانی امشب یا ابتدای صبح فردا، محدودیت تردد به استان گیلان برای کامیون‌ها برداشته می‌شود.

کد مطلب 5127320

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • غزل RO ۲۳:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      جناب آقای رییس جمهور وقتی دستورمیدین فکراینونمیکنین که الان شوهرم یه هفتس نمیتونه بیادخونه چون پلاک ماشینش غیربومی خسته شدیم دیگه یعنی اتوبوسها بیان برن هیچکی کرونانمیگیره

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها