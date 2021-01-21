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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۳:۵۶

از سوی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان؛

اسامی مدال‌آوران المپیاد کامپیوتر سال ۹۹ اعلام شد

اسامی مدال‌آوران المپیاد کامپیوتر سال ۹۹ اعلام شد

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از اعلام لیست مدال آوران المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۹ توسط کمیته علمی آن المپیاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه دانش‌پژوهان جوان در اطلاعیه‌ای لیست مدال‌آوران المپیاد علمی کامپیوتر را اعلام کرد.

اطلاعیه باشگاه دانش‌پژوهان جوان به شرح زیر است:

«به نام خدا

با عرض تبریک به اولیای گرامی و آرزوی موفقیت برای همه دانش‌پژوهانی که در شرایط سخت کرونایی کلاس‌ها و آزمون‌های دوره تابستانی را پشت سر گذاشتند و با تشکر از بخش‌های علمی و اجرایی سمپاد و باشگاه دانش‌پژوهان جوان در برگزاری کلاس‌ها، آزمون‌ها، تصحیح برگه‌ها و…، به استناد نظر کمیته محترم علمی المپیاد کامپیوتر، مدال‌آوران دوره تابستان سال ۹۹ را به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل اعلام می‌داریم.

امیدواریم در سال‌های آینده شاهد حضور این عزیزان در بالاترین قله‌های موفقیت و خدمت‌گزاری به ایران عزیز باشیم. بی‌شک ارتباط این عزیزان با باشگاه دانش‌پژوهان جوان و هم‌کاری با کمیته علمی می‌تواند به ارتقاء کیفیت برگزاری المپیادهای علمی کمک کند.»

لیست مدال آوران المپیاد کامپیوتر به شرح زیر است:
 

کد مطلب 5127437

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