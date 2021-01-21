کارگروه کشورهای حوضه آبریز رود ارس تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، رضا اردکانیان در حاشیه کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و آذربایجان در دیدار «شاهین مصطفی‌یف» معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان، با اشاره به سابقه ۵۰ ساله کشورهای منطقه حوضه آبریز مشترک ارس، پیشنهاد داد کارگروه مشترک این حوضه آبریز با همکاری کشورهای اطراف این رودخانه شامل ایران، آذربایجان، ارمنستان و ترکیه تشکیل شود که طرف آذربایجانی از این پیشنهاد استقبال کرد. قرار شد با تشکیل این کارگروه و با حضور کشورهای منطقه، همکاری‌ها به‌صورت رسمی در زمینه بهره‌برداری مشترک از این حوضه آبریز به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.

در این دیدار، وزیر نیرو با اشاره به اتخاذ تصمیمات خوب در سفر پیشین معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان به تهران در روز ۲۲ دسامبر گفت: پروتکل مربوط به کمیته فنی مشترک، گام بلندی برای تسریع در اجرای پروژه خدا آفرین- قیز قلعه‌سی بود.

وی به تماس‌های مکرر خود با وزیر انرژی جمهوری آذربایجان به دنبال این سفر اشاره کرد و افزود: خوشبختانه به درخواست‌های وزیر انرژی جمهوری آذربایجان در جهت اجرای پروتکل، پاسخ مثبت داده شد.

اردکانیان گفت: متقابلاً ما هم در جهت اجرای پروتکل ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰ چند درخواست مشخص داشتیم که امیدواریم سریع‌تر اجرا شود.

وزیر نیرو، یکی از این درخواست‌ها را معرفی کارفرمای تکمیل پروژه از سمت آذربایجان عنوان کرد و افزود: امید است این کار هرچه زودتر انجام و به‌طور رسمی و کتبی به ما ابلاغ شود.

وی گفت: تعیین خسارت‌های احتمالی به جاده و دکل برق و روش جبران آن بر اساس پروتکل، درخواست دیگر ما است که امید است زودتر انجام شود. وزیر نیرو یادآوری کرد: البته بندهای دیگری هم در پروتکل ۲۲ دسامبر وجود دارد که خوشبختانه امروز هم مورد بحث قرار گرفت. درخواست من به طور کلی این است که سریع‌تر قدم‌های اجرایی برای عملیاتی کردن پروتکل ۲۲ دسامبر برداشته شود.

اردکانیان اظهار داشت: در خصوص برق هم، انتظار می‌رود اطلاعات لازم تکمیلی از سمت جمهوری آذربایجان برای پروژه سنکرون کردن سیستم برق بین ایران، جمهوری آذربایجان و روسیه دریافت شود و این داده‌ها در اختیار مهندسی مشاور ایرانی «موننکو» که برای این کار انتخاب شده قرار داده شود.

وی گفت: این اطلاعات هنوز تحویل نشده و خیلی مسئله تعیین کننده‌ای است؛ چرا که فرصت ما برای اجرایی کردن پروژه در دولت حاضر رو به اتمام است و بیش از این نباید کار با تأخیر مواجه شود. وی گفت: امروز هم در سند کمیسیون مشترک موارد کمک‌کننده‌ای در هر دو موضوع آب و برق بین معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان و وزیر اقتصاد و دارایی ایران مورد توافق قرار گرفت.

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان: روابط اقتصادی ایران و آذربایجان اهمیت بالایی دارد / پیگیری توافقات دیدار گذشته دو طرف

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان نیز با پیگیری توافقات دیدار گذشته دو طرف بر اهمیت روابط اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان تأکید کرد.

شاهین مصطفی‌یف با اشاره به توافق‌های دیدار گذشته در خصوص سدهای خدا آفرین و قیز قلعه‌سی اظهار کرد: در روز ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰ دو کشور کار بزرگی را انجام دادند و به توافقات مهمی دست یافتند.

وی همچنین به شیوع ویروس کرونا در جهان اشاره و خاطرنشان کرد: با این وجود، جمهوری آذربایجان با هیأتی ۱۴ نفره به کشور ایران سفر کرده تا نشان دهد روابط دو کشور چقدر دارای اهمیت است.

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان روابط دو کشور در سال‌های گذشته را خاطرنشان کرد و گفت: با نگاه به شاخص‌ها و نمودارها، همکاری دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله حمل و نقل، انرژی و دیگر زمینه‌ها توسعه یافته و نسبت به گذشته بیشتر شده است.

وی با اشاره به چهاردهمین اجلاس مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و آذربایجان و امضای یادداشت تفاهم بین دو طرف تصریح کرد: امروز روز موفقیت آمیزی برای ما بود چرا که با وزیر اقتصاد و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی به توافقات جدیدی رسیدیم و موانع و مشکلات موجود بر سر راه برطرف شد.

مصطفی‌یف افزود: در توافقات این سند برخی موارد مربوط به تقویت همکاری‌های انرزی از جمله آب و برق می‌پردازد و امیدوارم این نکات عاملی برای همکاری‌های بیشتر دو کشور باشد. رئیس آذربایجانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در خاتمه بر پیگیری موارد توافقات دیدار گذشته دو طرف در ۲۲ دسامبر تاکید کرد.