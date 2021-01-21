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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۱۹

سردار اشتری در پیامی به فرمانده کل سپاه:

رزمایش پیامبر اعظم(ص) قدرت دفاعی سپاه را به نمایش گذاشت

رزمایش پیامبر اعظم(ص) قدرت دفاعی سپاه را به نمایش گذاشت

فرمانده نیروی انتظامی در پیامی به فرمانده کل سپاه از زحمات فرماندهان سپاه در برگزاری رزمایش پیامبر اعظم (ص) ۱۵ تقدیر کرد و نوشت: قدرت دفاعی سپاه در این رزمایش به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در پیامی به فرمانده کل سپاه  از زحمات و تلاش های فرماندهان و آحاد کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برگزاری مقتدرانه رزمایش پیامبر اعظم (ص) ۱۵ تقدیر و تشکر کرد.

متن کامل این پیام بدین شرح است:

برادر ارجمند سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی

فرمانده محترم کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سلام علیکم

 بدین وسیله لازم می دانم از زحمات، تلاش ها و اقدامات انقلابی آن برادر ارجمند و آحاد فرماندهان،همرزمان و کارکنان مومن، مخلص، غیور، مقتدر و شجاع سپاه در برگزاری مقتدرانه رزمایش پیامبر اعظم (ص) ۱۵ که گوشه ای از دستاوردها، قابلیت ها و توانمندی های عظیم و راهبردی سپاه را در حوزه صنعت دفاعی کشور به نمایش گذاشت و دست برتر دفاعی و قابلیت اقدام و عمل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را حتی فراتر از مرزهای ایران عزیز اسلامی در معرض دیدگان مبهوت جهانیان قرار داد، تقدیر و تشکر نمایم.

از درگاه خداوند متعال دوام توفیق سربازی ولایت و خدمتگزاری جناب عالی و آحاد برادران عزیزم در سپاه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) خواستارم.

کد مطلب 5127528
هادی رضایی

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