رزمایش پیامبر اعظم(ص) قدرت دفاعی سپاه را به نمایش گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی در پیامی به فرمانده کل سپاه از زحمات و تلاش های فرماندهان و آحاد کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برگزاری مقتدرانه رزمایش پیامبر اعظم (ص) ۱۵ تقدیر و تشکر کرد.

متن کامل این پیام بدین شرح است:



برادر ارجمند سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی



فرمانده محترم کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی



سلام علیکم



بدین وسیله لازم می دانم از زحمات، تلاش ها و اقدامات انقلابی آن برادر ارجمند و آحاد فرماندهان،همرزمان و کارکنان مومن، مخلص، غیور، مقتدر و شجاع سپاه در برگزاری مقتدرانه رزمایش پیامبر اعظم (ص) ۱۵ که گوشه ای از دستاوردها، قابلیت ها و توانمندی های عظیم و راهبردی سپاه را در حوزه صنعت دفاعی کشور به نمایش گذاشت و دست برتر دفاعی و قابلیت اقدام و عمل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را حتی فراتر از مرزهای ایران عزیز اسلامی در معرض دیدگان مبهوت جهانیان قرار داد، تقدیر و تشکر نمایم.



از درگاه خداوند متعال دوام توفیق سربازی ولایت و خدمتگزاری جناب عالی و آحاد برادران عزیزم در سپاه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) خواستارم.