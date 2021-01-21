آمریکا تصمیم دارد پیمان «استارت نو» با روسیه را تمدید کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دولت جدید آمریکا تصمیم دارد تا پیمان کنترل تسلیحات هسته‌ای میان مسکو- واشنگتن موسوم به «استارت نو» را تمدید کند.

روزنامه واشنگتن پُست امروز پنجشنبه به نقل از ۲ مقام آمریکایی در این خصوص اعلام کرد که در ۲ هفته ای که تا انقضای این پیمان فرصت باقی است، دولت جدید بایدن در صدد است تا به تمدید این پیمان با روسیه مبادرت نماید.

پیشتر و با نزدیک شدن به تاریخ انقضای پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک جدید موسوم به «استارت نو» در روز پنجم فوریه ۲۰۲۱، مسکو در این باره به دولت پیشین آمریکا هشدار داده بود.

۲۵ مهر ماه سال جاری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خطاب به آمریکا پیشنهاد کرده بود: پیمان «استارت نو» بدون هیچ پیش شرطی یک سال دیگر تمدید شود.

لازم به ذکر است که پیمان استارت نو (New START) معاهده کاهش تسلیحات استراتژیک دو جانبه میان ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روسیه است که روز هشتم آوریل ۲۰۱۰ میان رئیس جمهور وقت آمریکا و همتای روسی وی در شهر پراگ پایتخت جمهوری چک به امضا رسید.

به موجب این پیمان‌نامه، دو طرف با کاهش زرادخانه هسته‌ای خود موافقت کردند (استقرار حداکثر ۱۵۵۰ کلاهک هسته‌ای).