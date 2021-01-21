پیگیری استقلال دفتر نفت و گاز در ایلام/ وحدت عامل توسعه استان است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر پنجشنبه در نشست مشترک با حجت الاسلام الله نور کریمی تبار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، سارا فلاحی و بهزاد علیزاده نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر این ایام را فرصتی مغتنم برای تشریح دستاوردها و خدمات نظام در استان عنوان کرد و اظهار کرد: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در استان ایلام منشاء خدمات فراوانی بوده که لازم است در این ایام مبارک مسئولان مربوطه نسبت به اطلاع رسانی این دستاوردها اقدام شایسته داشته باشند.

وی در ادامه بر امیدآفرینی برای حل مسائل و مشکلات پیش رو تاکید کرد و بیان کرد: واضح است که با انسجام و وحدت حول منافع عمومی به راحتی می‌توان مسائل و مشکلات را از پیش رو برداشت و تجربه خوب و مثبت این همدلی و همراهی در رفع موانع و مشکلات استان می‌تواند به عنوان یک الگوی موفق در سطح ملی مطرح شود.

استاندار ایلام در ادامه ضمن تشکر از نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام به خاطر محوریت ایجاد وحدت و همدلی در استان، گفت: حرکت در مسیر وحدت و همدلی راه رسیدن به اهداف را کوتاه‌تر می‌کند.

وی در ادامه از تلاش نمایندگان استان در پیگیری مسائل و مشکلات استان تشکر کرد و گفت: در این زمینه یکی از مسائلی که همه مسئولان استان برای برطرف کردن آن اتفاق نظر دارند بحث استقلال دفتر نفت و گاز در استان است که خوشبختانه در این زمینه پیگیری‌های بسیار خوبی صورت گرفته است و امیدواریم که مجموعه این تلاش‌ها در نهایت منجر به این اتفاق مهم در استان شود.

وی افزود: البته باید مواظب بود که در پیگیری این مطالبه مهم حساسیت ایجاد نشود و بدون حاشیه کار از روال و مجرای قانونی خود دنبال شود.

بودجه ویژه و منحصر به فرد برای استان

سلیمانی دشتکی در ادامه با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۰، تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته و رایزنی‌های بسیار فراوان با وزارتخانه‌ها به ویژه سازمان برنامه و بودجه کشور امروز بودجه ۱۴۰۰ استان از طرف دولت به طور ویژه و منحصر به فردی تنظیم و بسته شده است که امیدواریم نمایندگان محترم مجلس نیز در راستای دفاع از حقوق استان در تصویب بودجه اهتمام لازم را داشته باشند.

در ادامه این نشست نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام ضمن تبریک فرارسیدن ایام الله دهه مبارک فجر از مجموعه تلاش‌ها و زحمات همه مسئولان استان در پیگیری مطالبات مردمی تشکر کرد و افزود: دهه مبارک فجر فرصت ارزشمندی برای تبیین خدمات و دستاوردهای نظام و تجدید پیمان دوباره با ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی در ادامه مسیر است.

حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در ادامه وحدت و همدلی مجموعه مسئولان نظام در استان را یک نقطه قوت عنوان کرد و گفت: در مسیر خدمت به مردم همه بایست با وحدت و همدلی و با انگیزه بالا در رفع مسائل و مشکلات حرکت کرد.

در ادامه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن ارائه گزارشی از حوزه انتخابیه خود بر وحدت و همدلی در راستای پیگیری خواسته‌ها و مطالبات مردمی تاکید کردند.