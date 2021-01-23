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۴ بهمن ۱۳۹۹، ۷:۴۷

با صدور پیامی؛

رئیس سازمان تبلیغات درگذشت پدر حجت‌الاسلام جوشقانیان را تسلیت گفت

رئیس سازمان تبلیغات درگذشت پدر حجت‌الاسلام جوشقانیان را تسلیت گفت

حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با صدور پیامی درگذشت پدر حجت‌الاسلام و المسلمین حسین جوشقانیان خطیب گرانقدر، مبلغ و خادم فرهنگ ایثار و شهادت را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با صدور پیامی درگذشت پدر حجت‌الاسلام و المسلمین حسین جوشقانیان از مبلغین و راویان ایثار شهدا را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
خطیب گرانقدر و مبلغ و خادم فرهنگ ایثار و شهادت، جناب حجت‌الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حسین جوشقانیان (زید عزه) بدینوسیله درگذشت پدر گرانقدرتان، پیرغلام سیدالشهداء (ع)، حاج محمد جوشقانیان را تسلیت عرض نموده از درگاه حضرت حق برای خانواده گرانقدر و فرزندان ایشان که بحمدالله از خادمین و ذاکرین اهل بیت (ع) هستند اجر و صبر مسئلت می‌نمایم.
محمد قمی
۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ هجری شمسی
۷ جمادی الثانیه ۱۴۴۲ هجری قمری

کد مطلب 5128268

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