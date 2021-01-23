به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با صدور پیامی درگذشت پدر حجتالاسلام و المسلمین حسین جوشقانیان از مبلغین و راویان ایثار شهدا را تسلیت گفت.
متن پیام به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
خطیب گرانقدر و مبلغ و خادم فرهنگ ایثار و شهادت، جناب حجتالاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حسین جوشقانیان (زید عزه) بدینوسیله درگذشت پدر گرانقدرتان، پیرغلام سیدالشهداء (ع)، حاج محمد جوشقانیان را تسلیت عرض نموده از درگاه حضرت حق برای خانواده گرانقدر و فرزندان ایشان که بحمدالله از خادمین و ذاکرین اهل بیت (ع) هستند اجر و صبر مسئلت مینمایم.
محمد قمی
۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ هجری شمسی
۷ جمادی الثانیه ۱۴۴۲ هجری قمری
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