به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با صدور پیامی درگذشت پدر حجت‌الاسلام و المسلمین حسین جوشقانیان از مبلغین و راویان ایثار شهدا را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خطیب گرانقدر و مبلغ و خادم فرهنگ ایثار و شهادت، جناب حجت‌الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ حسین جوشقانیان (زید عزه) بدینوسیله درگذشت پدر گرانقدرتان، پیرغلام سیدالشهداء (ع)، حاج محمد جوشقانیان را تسلیت عرض نموده از درگاه حضرت حق برای خانواده گرانقدر و فرزندان ایشان که بحمدالله از خادمین و ذاکرین اهل بیت (ع) هستند اجر و صبر مسئلت می‌نمایم.

محمد قمی

۲ بهمن ماه ۱۳۹۹ هجری شمسی

۷ جمادی الثانیه ۱۴۴۲ هجری قمری