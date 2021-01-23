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۴ بهمن ۱۳۹۹، ۸:۳۵

افشاگری کاپیتان زوله از بازی کردن رضا قوچان نژاد

افشاگری کاپیتان زوله از بازی کردن رضا قوچان نژاد

کاپیتان تیم فوتبال زوله هلند ضمن حمایت از رضا قوچان نژاد، از تماسش با سرمربی این تیم برای بیشتر بازی کردن مهاجم ایرانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زوله در هفته هجدهم لیگ هلند شب گذشته موفق شد با هت تریک رضا قوچان نژاد مهاجم ایرانی خود، ۳ بر یک تیم ویلم را شکست بدهد. قوچان نژاد که در نیمه دوم مسابقه به زمین آمد، توانست سه گل به ثمر برساند.

«ون پولن» کاپیتان تیم زوله بعد از این مسابقه و درخشش قوچان نژاد افشا کرد که با سرمربی تیم برای بیشتر بازی کردن این مهاجم ایرانی صحبت کرده بود.

کاپیتان زوله گفت: رضا فرصت زیادی برای بازی در زوله نداشت. من این بحث را روز دوشنبه در تماس با سرمربی باشگاه با او در میان گذاشتم و حالا می بیند که رضا سرنوشت ساز است.

وی تاکید کرد: رضا شایسته این عملکرد است. این مهاجم در محوطه جریمه حریف خطرناک است. او وظایف و نقش خودش را به خوبی می‌داند.

کد مطلب 5128295

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