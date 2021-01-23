به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این‌گونه سقف‌ها از ترکیب دو لایه ورق گالوانیزه تولید می‌شوند و اجرای آن‌ها فرایند نسبتاً ساده‌ای دارد. سبک بودن این نوع سقف‌ها، باعث کاهش مقاومت آن‌ها نشده است و از استحکام بالایی برخورداراند. از طرفی سقف‌های مرکب عرشه فولادی، به لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه هستند. در ادامه با جزییات بیشتری در مورد سقف‌های عرشه فولادی صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

نکاتی در مورد طراحی سقف عرشه فولادی

طراحی سقف عرشه فولادی شامل محاسباتی است که به صورت دستی و بر اساس آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که در این زمینه وجود دارد، انجام می‌شود. برخی از نکات مهم که باید در رابطه با طراحی سقف عرشه فولادی مورد توجه قرار دارد را در اینجا بررسی می‌کنیم:

در اتصال میان بتن و ورق، باید به مواردی چون برآمدگی‌های روی ورق، شیب آن و ارتفاع، کاملاً توجه کرد.

تمام آیین‌نامه‌های مورد نظر از جمله BS۵۹۵۰ و SDI و همچنین مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان، باید در طراحی سقف عرشه فولادی لحاظ شوند.

پس از طراحی، میزان لرزش و جابجایی سقف، کنترل و بررسی‌های لازم در این زمینه انجام شود.

نکته بسیار مهم دیگری که در طراحی و اجرای سقف‌های مرکب عرشه فولادی باید مورد توجه قرار گیرد، فاصله دهانه‌های سقف عرشه فولادی است. در این نوع سقف‌ها، فاصله تیرها تا سقف می‌تواند کمی بیشتر باشد. همین امر باعث کاهش وزن سازه می‌شود که یکی از مزیت‌های این‌گونه سقف‌ها نسبت به انواع دیگر سقف‌ها به حساب می‌آید. اما باید به این نکته توجه کرد که فاصله مورد نظر، بیش از اندازه، زیاد نباشد تا از لرزش سازه جلوگیری کند.

پس مناسب‌ترین و ایمن‌ترین فاصله دهانه‌های سقف عرشه فولادی به چه اندازه است؟

میزان فاصله دهانه‌های سقف عرشه فولادی به ضخامت ورق بستگی دارد. هرچه ورق سقف، ضخامت بیشتری داشته باشد، فاصله می‌تواند افزایش پیدا کند. کمترین ضخامت ورق سقف‌های مرکب عرشه فولادی، ۰.۸ میلی‌متر است. هنگام استفاده از این نوع ورق، فاصله تیرها باید کمتر از ۴/۲ متر باشد. همچنین در هنگام استفاده از ورق ۲۵/۱ میلی‌متری، می‌توان تا ۳/۳ متر، فاصله را افزایش داد. پس بسته به ضخامت ورق که می‌تواند بین ۰.۸ و ۲۵/۱ میلی‌متر باشد، می‌توان فاصله دهانه‌های سقف عرشه فولادی را تغییر داد. در صورت رعایت این نکته، سازه به هیچ عنوان دچار لرزش نمی‌شود. ذکر این نکته نیز ضروری است که فاصله بیشتر از ۳/۳ متر بین تیرهای فرعی، به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.

مزیت سقف عرشه فولادی به انواع دیگر سقف‌ها چیست؟

ویژگی‌های سقف عرشه فولادی، آن را از سایر انواع سقف‌ها متمایز می‌کند و استقبال زیاد از این نوع سقف را در پی داشته است. از جمله این ویژگی‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

انبار آسان: انبار و ذخیره عرشه‌های فولادی، فرایندی نسبتاً آسان است.

ظاهر زیبا: پوششی که برای این نوع سقف‌ها استفاده می‌شود، ظاهری زیبا به این سازه‌ها می‌دهد.

وزن پایین: ساختار این نوع سقف، باعث شده است که نسبت به سایر سازه‌های مشابه، سبک‌تر باشد.

اجرای آسان: ساختار و ویژگی‌های سقف عرشه فولادی، نصب آن را ساده کرده است.

نفوذناپذیری و استحکام بالا: تولید این نوع سقف به شکلی انجام می‌شود که مقاومت آن را بسیار بالا می‌برد. سقف عرشه فولادی در هنگام آتش‌سوزی‌های احتمالی، می‌تواند مقاومت بالایی از خود نشان دهد. به‌علاوه این نوع سازه در شرایط جوی مختلف، نفوذناپذیر می‌ماند و اجازه ورود آب به داخل سازه را نمی‌دهد.

هزینه پایین: اجرای سقف عرشه فولادی، نه‌تنها خود هزینه نسبتاً پایینی دارد، بلکه ما را از خرید بسیاری مصالح دیگر مانند برخی میلگردها بی‌نیاز می‌کند و بدین ترتیب باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود.

مقاومت بالا: برآمدگی‌ها و فرورفتگی‌هایی روی ورق سقف وجود دارد که مقاومت آن را در برابر ساییدگی‌ها و موارد دیگر، بسیار بالا برده و باعث شده است که نسبت به ورق‌های دیگر، مقاومت بالاتری را از خود نشان دهد. همچنین برخی تولیدکنندگان به استفاده از ورق گالوالوم در سقف‌های عرشه فولادی روی آورده‎اند که باعث مقاومت دوچندان این نوع سقف‌ها می‌شود.

گل‌میخ‌ها، رابط ورق و بتن

گل میخ‌ها وظیفه اتصال ورق و بتن را بر عهده دارند و درواقع نوعی برش‎گیر به حساب می‌آیند. طبق استانداردهای ISO، در ساخت گل میخ‌ها باید موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

* مواد استفاده‌شده در تولید گل میخ

*حالت و مکان جوشکاری روی گل میخ

* تعیین قطر گل میخ با توجه به ضخامت ورق

جوشکاری گلمیخ توسط دستگاهی به نام استاد ولدینگ انجام می‌شود. استاد ولدینگ دستگاهی به شکل تفنگ است و باعث می‌شود فرایند جوشکاری گلمیخ، به خوبی تحت کنترل قرار گیرد و تا حد امکان ساده باشد.

در هنگام استفاده از دستگاه استاد ولدینگ حتماً به نکات زیر توجه نمایید:

* در هنگام انجام فرایند جوشکاری گلمیخ توسط استاد ولدینگ، سطح ورقه باید کاملاً خشک باشد.

* بعد از انجام عملیات جوشکاری گلمیخ، سطح سقف عرشه فولادی تمیز گردد.

* گل میخ باکیفیت بوده و در ساخت آن از مواد اولیه مرغوب استفاده شده باشد.

آیا هزینه اجرای سقف عرشه فولادی، به‌صرفه است؟

سقف‌های عرشه فولادی یکی اقتصادی‌ترین انواع سقف، در ساختمان‌سازی محسوب می‌شوند. هزینه اجرای سقف عرشه فولادی نیز نسبتاً پایین است. هزینه کلی استفاده از این نوع سقف، شامل این سه مورد می‌شود: هزینه تهیه مواد و مصالح، هزینه حمل‌ونقل و هزینه اجرای سقف عرشه فولادی.

هزینه مواد و مصالح: بخش بزرگی از این نوع هزینه مربوط به تهیه ورق، بتن، گل میخ و میلگرد می‌شود. هر چه وزن ورقه و ضخامت آن بالاتر باشد، طبعاً هزینه نیز بالاتر خواهد رفت. همچنین تعداد گل میخ‌های به‌کاررفته در سازه نیز در هزینه نهایی موثر است. به‌علاوه، میزان بتن و تعداد میلگردها نیز در هزینه سازه تاثیرگذار هستند.

هزینه اجرای سقف عرشه فولادی: اعتبار شرکت اجراکننده سقف، کیفیت اجرا و نوع محاسبه هزینه‌ها، می‌تواند بر هزینه اجرای سقف عرشه فولادی موثر باشند. گفتنی است بعضی شرکت‌ها، هزینه حمل‌ونقل را نیز جزوی از هزینه اجرا به حساب می‌آورند که این هزینه‌ها حتماً باید در برگ‌خریدها ذکر شوند.

هزینه حمل‌ونقل: برخلاف دو مورد قبل، این هزینه نوسان بالایی ندارد و تقریباً ثابت است.

همان‌گونه که در قسمت هزینه اجرای سقف عرشه فولادی ذکر کردیم، نوع شرکت خدمات‎دهنده می‌تواند در هزینه نهایی شما تاثیرگذار باشد. علاوه بر این، نوع شرکت اجراکننده سقف، می‌تواند در کیفیت سازه نیز بسیار موثر باشد. شرکت‌های مختلف، از مصالح و همچنین روش‌های اجرایی متفاوتی برای نصب این نوع سقف‌ها استفاده می‌کنند و طبیعتاً نتایج مختلفی را از لحاظ کیفیت در اختیار مشتری قرار می‌دهند. در اینجا، سایت فرتاک ویژن را به شما معرفی می‌کنیم. این سایت مربوط به شرکت فرتاک ویژن است که در زمینه تولید و اجرای سقف‌های عرشه فولادی فعالیت می‌کند و با توجه به کیفیت بالایی که در حوزه کاری خود ارائه می‌دهد، از شرکت‌های معتبر و خوش‌نام در زمینه سقف‌های عرشه فولادی محسوب می‌شود. این شرکت گزینه ایده‎آلی برای شما، در زمینه خرید سقف‌های مرکب عرشه فولادی خواهد بود.

جمع‌بندی

نکته‌ای که در اجرای سقف‌های عرشه فولادی بسیار مهم است ولی متاسفانه گاهی به اندازه کافی به آن توجه نمی‌شود، اقدامات پس از فرایند نصب سقف است. سهل‌انگاری در انجام این اقدامات، می‌تواند پیامدهای ناگواری در پی داشته باشد. یکی از این اقدامات مربوط به آزمون سازه به لحاظ لرزش و جابجایی است. در صورتی که اجرای سازه، به صورت اصولی انجام شده باشد، پیمانکار نباید در این مورد نگرانی داشته باشد و ملزم به انجام این آزمون‌ها است. مورد دوم مربوط به تمیزکاری سقف و بازدید از قسمت‌های مختلف سازه است تا در صورت مشاهده هر نوع نقصی در سازه، اقدامات ایمنی لازم انجام شود. همچنین می‌توانید در این لینک، هر آنچه یک مهندس ناظر باید در مورد سقف‌های عرشه فولادی بداند را با جزییات بیشتر از آنچه در اینجا صحبت کردیم، مشاهده کنید.

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