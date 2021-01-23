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۴ بهمن ۱۳۹۹، ۲۳:۱۴

در ۲۴ ساعت گذشته؛

یک کرمانشاهی دیگر قربانی کرونا شد

یک کرمانشاهی دیگر قربانی کرونا شد

کرمانشاه- رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد مدیریت کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ثبت یک فوتی بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته ۱۲ مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و ۳۶ مورد بیمار مثبت سرپایی نیز در استان کرمانشاه شناسایی شدند.

وی افزود: هم‌اکنون ۱۷۲ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: تعداد موارد فوت در اثر ابتلاء قطعی به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در استان یک نفر است که این مورد مربوط به شهرستان کرمانشاه است.

محمدی گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون، یک هزار و ۴۴۳ نفر است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۳۲ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص ۲۱ نفر از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.

کد مطلب 5128983

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    نظرات

    • اکبر IR ۲۳:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
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      پاسخ
      لعنت بر کرونا ولعنت برگرانی های وحشتناک که وجب بسیاری از عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی همین گرانی های افسارگسیخته است و وای برمسولین بی کفایت ما

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