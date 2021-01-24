روزنامه رکورد: مهدی طارمی برای بازگشت گرسنه است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پورتو فردا شب در هفته پانزدهم لیگ پرتغال به مصاف تیم فارنسی می‌رود. پورتو که هم امتیاز با بنفیکا است و با تفاضل گل بهتر در رده دوم جدول قرار دارد، در دو مسابقه قبلی خود صاحب برد نشده است.

پورتو در بازی با بنفیکا در لیگ پرتغال به نتیجه تساوی یک - یک رسید. در آن بازی مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو گلزنی کرد و نیمه دوم از زمین مسابقه اخراج شد.

طارمی محرومیت خود را در بازی پورتو در لیگ کاپ پرتغال پشت سر گذاشت؛ رقابت‌هایی که پورتو در مرحله نیمه نهایی مقابل اسپورتینگ لیسبون قرار گرفت و با نتیجه یک به ۲ در غیاب مهاجم ایرانی خود شکست خورد.

طارمی با پشت سر گذاشتن آن محرومیت، آماده بازی فردا مقابل فارنسی است و قصد دارد به روند موفقیت خود ادامه بدهد.

بازگشت طارمی آنقدر برای پورتو و هوادارانش اهمیت دارد که روزنامه معتبر «رکورد» پرتغال خبرش را روی جلد خود قرار بدهد.

این روزنامه امروز یکی از تیترهای صفحه نخست خود را به مهاجم ایرانی اختصاص داد و نوشت: «طارمی محرومیتش را پشت سر گذاشت و برای بازگشت گرسنه است».

اشاره این روزنامه به موفقیت طارمی در گرفتن پنالتی و قدرت گلزنی این بازیکن است؛ مهاجمی که در لیگ پرتغال موفق شده است ۶ گل برای پورتو به ثمر برساند.