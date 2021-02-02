مهدی فرجی درباره پایان تصویربرداری سریال «نون.خ ۳» و تدارک برای پخش نوروزی آن به خبرنگار مهر بیان کرد: تا دو یا سه هفته دیگر تصویربرداری سریال تمام می‌شود و سریال را برای پخش نوروز به شبکه تحویل می‌دهیم.

وی درباره لوکیشن‌های این فصل از سریال که کمتر توانستند به مناطق کردنشین بروند اظهار کرد: بخش مهمی از دکور را اینجا و در اطراف تهران ساختیم. به طور مثال ما یک معدن ایجاد کردیم که هزینه بسیار سنگینی هم برای آن صرف شد. حدود یک ماه برای ساخت این معدن وقت گذاشتیم که زمین کنده شد و معدن ساخته شد.

تهیه‌کننده «نون.خ» اضافه کرد: امیدواریم سریال جذابی را برای مردم آماده کنیم تا با اثر مفرح و پرنشاطی رو به رو شوند.

وی درباره منبع ساخت این سریال و شایعاتی مبنی بر اینکه گفته می‌شد این سریال در معاونت بازرگانی صداوسیما ساخته شده است، بیان کرد: این سریال طی فرایندی کامل در سیمافیلم برآورد شد فصل‌های قبلی هم همینطور بود و تفاوتی با سایر سریال‌های سازمان ندارد.

تهیه کننده «نون.خ» درباره فشارهایی که به سریال‌های کمدی وارد می‌شود و آقاخانی هم پیش از این در گفتگویی به آنها اشاره کرده بود، گفت: مساله این است که شما با هرکسی شوخی می‌کنید به او برمی‌خورد از دولت مرد گرفته تا شخصیت‌های فرهنگی و اصناف و مشاغل مختلف که بعد از شوخی یک بیانیه اعتراضی صادر می‌کنند.

وی اضافه کرد: البته پیشرفت‌هایی کرده‌ایم و ظرفیت‌ها افزایش یافته است اما کماکان این مشکلات ادامه دارد. اشاره سعید آقاخانی به این است که در کل نمی‌شود با کسی شوخی کرد و این حرف درستی است. در مستند «غیررسمی» هم که چندی پیش پخش شد، دیدید که درد برخی از هنرمندان خدمت مقام معظم رهبری همین بود که با کسی نمی‌توان شوخی کرد. اتفاقاً توصیه ایشان هم این بود که شوخی بشود اما مودب باشد و «نون.خ» سعی کرده است از همین ظرفیت کمدی استفاده کند و شوخی‌هایش هم مودبانه است.

فرجی در پایان درباره شوخی‌های سریال «نون.خ» عنوان کرد: ما نخواستیم به هر بهانه‌ای شوخی کنیم و سریال را به هجو برسانیم. به ظرفیت‌ها توجه کردیم و امیدواریم با همراهی شبکه و مدیران سازمان، در مرحله پخش هم مثل دو سری قبل مشکلی نداشته باشیم.