جوانگرایی روح بیانیه گام دوم انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله حریزاوی ظهر شنبه در دهمین گردهمایی مدیران، معاونین و رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی استان در ساری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره) و شهدای انقلاب اسلامی و با تبریک فرا رسیدن ایام الله دهه فجر و با تاکید بر متناسب سازی برنامه‌های تبلیغی با این ایام، اظهار داشت: محورهای اصلی طرح تحول سازمان تبلیغات اسلامی برگرفته از بیانیه گام دوم انقلاب است و تقویت برنامه‌های تبلیغی ا از مهم‌ترین اهداف و رسالت سازمان تبلیغات اسلامی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ملت بزرگ ایران اسلامی مالک و مهم‌ترین عنصر تأثیرگذار در انقلاب اسلامی هستند، افزود: همه ما در کشور مسئول هستیم و در برابر گام دوم انقلاب و بیانیه ابلاغی از سوی رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی الامام خامنه ای (مدظله العالی) مأموریت داریم.

حجت الاسلام روح الله حریزاوی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت بررسی تاریخ چهل و دو ساله انقلاب اشاره و تصریح کرد: شناخت و بررسی آسیب‌ها و معضلات و مشکلات در گام اول انقلاب و عبرت گرفتن و برنامه ریزی دقیق نسبت به گام دوم انقلاب از ضروریات است.

معاون راهبری و ارتباطات سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه سخنان خود به ایام الله دهه فجر انقلاب و برنامه ریزی برای باشکوه برگزار شدن این مراسمات با رعایت دقیق پروتکل‌ها و دستورالعمل‌ها اشاره و خاطر نشان کرد: امام خمینی (ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی این انقلاب را با حمایت‌های ملت بزرگ ایران و مبتنی بر دستورات قرآن و اسلام ناب پایه گذاری کرد و علت دشمنی‌های نظام غرب و سلطه امروز در مقابل جمهوری اسلامی هم همین مسئله است.

حجت الاسلام روح الله حریزاوی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید پرافتخار ایران اسلامی و جبهه مقاومت سپهبد شهید قاسم سلیمانی و مجاهد عراقی ابومهدی المهندس و هم رزمانشان در حادثه تروریستی فرودگاه بغداد، تاکید کرد: مکتب حاج قاسم با شهادت این شهید والامقام جهانی شد و امروز سپهبد شهید قاسم سلیمانی به تعبیر رهبر معظم انقلاب یک چهره بین المللی مقاومت در منطقه و حتی جهان است.

معاون سازمان تبلیغات اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره یار دیرین رهبری عظیم الشان انقلاب حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی (ره)، بیان داشت: آیت الله مصباح (ره) از ابتدای انقلاب از حامیان اندیشه‌های ناب اسلام و انقلاب بود و همواره در مقابل فتنه‌ها و بحران‌ها به تبیین و روشنگری می‌پرداخت.

حجت الاسلام حریزاوی با اشاره به علت دشمنی و کینه توزی تمدن غربی در مقابل تمدن اسلامی، اظهار داشت: انقلاب اسلامی امروز فصل جدیدی از تمدن نوین اسلامی را در جهان ایجاد کرده است که نقطه مقابل تمدن بی هویت و بی پایه غربی است و مهم‌ترین موضوع دشمنی آنان با جمهوری اسلامی در حکومت مردم سالاری دینی نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به نظام تربیتی دینی انقلاب اسلامی در طول بیش چهار دهه از عمر انقلاب اشاره و خاطر نشان کرد: حضرت آیت الله مصباح (ره) از ابتدا برای این نظام تربیتی دینی خالصانه و مجاهدانه تلاش کرد و در مقابل این هجمه‌ها و فشارها هم ایستادگی کرد.

معاون سازمان تبلیغات اسلامی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به وجود مشکلات و معضلات در نظام اسلامی و شرایط امروز کشور، بیان داشت: توجه به مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی تنها راه حل برون رفت از شرایط کشور است و همه مبلغین باید آن را در جامعه تبیین کنند و تراز برنامه تبلیغی باید متناسب با بیانیه گام دوم انقلاب و در مقابل نظام تمدنی غرب باشد.