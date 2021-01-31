تمدید یک ماهه مهلت دریافت کد شهاب برای همه مشتریان نظام بانکی است

علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مهلت یک ماهه بانک مرکزی به مشتریان بانک‌ها برای دریافت کد شهاب گفت: با تصمیم نظام بانکی و هدایت بانک مرکزی، مقرر شده تا تمامی مشتریان نظام بانکی که فاقد کد شهاب هستند، یک ماه مهلت داشته باشند تا با مراجعه به شعب بانکی مرتبط با حساب خود، ضمن ارائه اطلاعات هویتی، کد شهاب دریافت نمایند تا بتوانند نسبت به انجام عملیات مبتنی بر کارت در شبکه بانکی و نیز ساتنا (انتقال وجه از بانک به بانک) اقدام کنند.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که این مهلت یک ماهه صرفاً برای اتباع خارجی است یا برای تمام مشتریان نظام بانکی لحاظ خواهد شد، افزود: مهلت یکماهه در نظر گرفته شده برای تمامی مشتریان نظام بانکی اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی است و بر این اساس مشتریان مذکور باید ظرف مدت زمانی تعیین شده، نسبت به ثبت اطلاعات هویتی خود در شعب مرتبط اقدام کنند؛ اما در طول این مدت، مشتریانی که فاقد کد شهاب هستند، صرفاً اجازه استفاده از خدمات بانکی مبتنی بر کارت بانکی را خواهند داشت و اجازه استفاده از خدمات ساتنا برای آنها همچنان با محدودیت مواجه است.

قیطاسی ادامه داد: مشتریان نظام بانکی برای استفاده از عملیات ساتنا، حتماً باید اطلاعات هویتی خود را هر چه سریع‌تر تکمیل کرده و کد شهاب دریافت کنند تا بتوانند از این خدمات استفاده نمایند؛ در غیر این صورت آن دسته از مشتریان نظام بانکی که این کد را ندارند، هیچ مهلتی برای استفاده از این خدمات نخواهند داشت و مهلت یک ماهه صرفاً برای انجام عملیات کارت به کارت است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه کارت برخی از اتباع خارجی که در هفته گذشته مسدود شده بود، هنوز رفع مسدودی نشده است، گفت: تمامی کارتهای مسدود شده در هفته گذشته، رفع مسدودی شده و اگر در موارد استثنا اختلال وجود دارد، مشتریان باید به شعب بانکی مراجعه کرده و موضوع را پیگیری کنند.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی شعب به اتباع خارجی اعلام می‌کنند که باید خودشان راسا کدشهاب بگیرند، گفت: همه مشتریان نظام بانکی مکلف هستند که اطلاعات هویتی خود را به بانک اعلام کنند و بانک هم مکلف است راسا نسبت به دریافت کدشهاب برای مشتریان خود اقدام کند.

وی افزود: مهلت یکماهه برای انجام عملیات ساتنا نیست و اگر فردی کدشهاب نداشته باشد، امکان انتقال وجه از بانک به بانک وجود نخواهد داشت و باید حتماً با مراجعه به شعب، نسبت به ثبت اطلاعات هویتی خود اقدام کند.