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۱۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۵۲

در پی بررسی آمار کرونا؛

وضعیت فوق‌العاده در ژاپن تا پایان ماه آتی میلادی تمدید می‌شود

وضعیت فوق‌العاده در ژاپن تا پایان ماه آتی میلادی تمدید می‌شود

منابع آگاه به نقل از نخست‌وزیر ژاپن اعلام کردند که در پی بررسی آمار کرونا، وضعیت فوق‌العاده در ۸ استان از جمله توکیو پایتخت این کشور تا پایان فوریه تمدید خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کیودو، منابع آگاه به نقل از «یوشیهیده سوگا» نخست‌وزیر ژاپن اعلام کردند که در پی بررسی آمار کرونا در این کشور وضعیت فوق‌العاده در ۸ استان از جمله توکیو پایتخت ژاپن تا آخر ماه فوریه تمدید می شود.

بر اساس گزارش کیودو، در ۸ استان از جمله توکیو و برخی شهرهای مجاور آن به دلیل افزایش آمار کرونا وضعیت اضطراری تمدید خواهد شد.

منابع آگاه در این باره اعلام کردند که تمهدیدات اجرای این تمدید اتخاذ شده؛ اما تصمیم گیری نهایی در این باره به روزهای آتی موکول شده است.

بر اساس اعلام ژاپن تایمز، با افزایش آمار کرونا، ژاپن پیشتر اعلام کرده بود که وضعیت فوق‌العاده در ۸ استان از جمله توکیو تا ۷ فوریه سال جاری میلادی وضع و اجرایی می شود.

کد مطلب 5135616

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