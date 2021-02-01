به گزارش خبرگزاری مهر علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به اتمام خاموشی شبانه و قطعی برق ظرف ۱۰ روز آینده در این استان عنوان کرد: از منظر پیشگیری و دیدگاه حقوقی و قانونی تاریکی و عدم روشنایی باعث افزایش وقوع برخی از جرایم از قبیل سرقت، حوادث ترافیکی و تصادفات شده که این عوامل منجر به افزایش ورود پرونده به محاکم قضائی خواهد شد.



معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: به همین منظور و با توجه به نارضایتی مردم از خاموشی‌های اخیر و با هدف پیشگیری از جرایم و آسیب‌های اجتماعی جلسه‌ای با حضور مسئولان انتظامی و شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران برگزار شد.



وی اظهار کرد: در این جلسه نمایندگان فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اعلام اینکه پس از اعمال خاموشی‌ها آمار وقوع جرایم نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است اعمال خاموشی دراماکن عمومی و معابر را زمینه ساز وقوع سرقت و جرایم مختلف عنوان کرد.

دیزجی تصریح کرد: نمایندگان شرکت توزیع نیروی برق در این نشست عنوان کردند که برودت هوا و همچنین شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت نکات بهداشتی توسط مردم، مصرف گاز در بخش خانگی را نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افزایش داده است و به همین خاطر شبکه انتقال گاز کشور قادر به تأمین مازاد گاز مصرفی نبوده و سوخت کافی در اختیار نیروگاه‌ها قرار نگرفته است؛ در نتیجه به منظور استفاده بهینه از میزان برق تولیدی و مدیریت مصرف، تصمیمِ اعمال خاموشی در ساعاتی از شبانه روز در سطح شهر اعمال شد.



معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در پایان بیان کرد: معاون شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در این نشست از اتمام خاموشی شبانه و قطعی برق ظرف ۱۰ روز آینده خبر داد و مقرر شد در طول ۱۰ روز باقی مانده به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و حفاظت و حراست از اموال مردم و تأمین امنیت، نیروی انتظامی جهت برقراری روشنایی نسبت به اعلام معابر و مناطقی که خاموشی سبب ارتکاب جرایم در آن‌ها شده به شرکت توزیع نیروی برق اقدام کند و همچنین شرکت‌های توزیع نیروی برق در سطح استان تهران برنامه خاموشی برق مناطق مختلف را جهت اطلاع و انجام اقدامات لازم در اختیار نیروی انتظامی قرار دهند.