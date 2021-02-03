۸۴ زندانی جرائم غیر عمد و مالی در اردبیل به آغوش خانواده بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل عصر چهارشنبه در مراسم آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد و مالی استان اردبیل با قدردانی از خیرین و مسئولین ستاد دیه استان که در راستای کمک به آزادسازی زندانیان جرایم مالی و غیر عمد تلاش می‌کنند اظهار کرد: مردم استان اردبیل به لحاظ داشتن اعتقادات عمیق معنوی و ولایی همواره در مشارکت‌های مردمی و کارهای خداپسندانه حضور فعالی داشته و در جهت کاهش زندانیان جرایم غیر عمد و مالی استان با ستاد دیه همکاری لازم را داشته اند.

وی با بیان اینکه در راستای کاهش آمار ورودی زندانیان مالی باید فرهنگ سازی لازم در جامعه صورت گیرد افزود: اشاعه این فرهنگ باید از نهاد خانواده و ترویج ازدواج آسان و مهریه‌های کم آغاز شود چرا که شاهد هستیم تعداد محکومان مالی مهریه در استان اردبیل روز به روز در حال افزایش است.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل در ادامه به آثار و تبعات منفی شیوع ویروس کرونا در میزان درآمد و معیشت مردم اشاره کرد و گفت: درصد بالایی از محکومین مالی در زندان‌های استان با توجه به شیوع ویروس کرونا گرفتار مشکلات مالی و بدهی‌های سنگین شده اند و باید در راستای حل معضلات معیشتی مردم، تسهیلات و وام‌های کم بهره اختصاص و با همت خیرین و نهادهای مردم نهاد در راستای حل مشکلات گام‌های مؤثری برداشت.

وی تصریح کرد: تمامی هزینه‌های جمع آوری شده توسط خیرین و نهادهای مردمی صرف آزادی زندانیان مالی و غیر عمد می‌شود و امیدواریم مردم خیر و نوع دوست استان اردبیل با مشارکت در طرح نذر هشتم که به نام حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در هشتم هر ماه برگزار می‌شود دستگاه قضائی و ستاد دیه استان را در آزاد سازی زندانیان مالی یاری کنند.

آزادسازی ۱۶۹ نفر از محکومین مالی اردبیل در سال جاری

در ادامه سید مجتبی حسینی مدیرکل زندان‌های استان اردبیل با بیان اینکه با کمک و مشارکت خیرین و نیکوکاران استان اردبیل میزان زندانیان و محکومان مالی زندان‌ها کاهش پیدا کرده است اظهار کرد: در سال جاری ۱۶۹ نفر زندانی با کمک ۳۴ میلیارد تومانی از زندان‌ها آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

وی آمار آزاد سازی مستقیم زندانیان از بازداشتگاه‌ها ی استان در سال جاری را با حضور خیرین ۸۴ نفر با اختصاص ۳۶۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف و گروه مشاوران ستاد دیه زمینه کاهش مبالغ بدهی فراهم و شاکیان پرونده‌ها از ۳ میلیارد تومان بدهی خود گذشت کردند.

مدیرکل زندان‌های استان اردبیل تصریح کرد: به تعداد ۳۰ نفر از محکومین مالی نیز تسهیلات بانکی به میزان ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال فراهم شده و برای ۱۱۷ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد نیز از طریق ستاد دیه کمک بلا عوض ۱ میلیارد تومانی اختصاص داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم به صورت نمادین از تعدادی از خیرین تجلیل به عمل آمد.