قدرت مادران در ایجاد یک جامعه قرآنی و مکتبی

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «سیره فاطمی، مکتب قرآنی و منزلت زن در انقلاب اسلامی» صبح چهارشنبه همزمان با میلاد حضرت زهرا (س) با سخنرانی حجت الاسلام حاجی ابوالقاسم عضو مجلس خبرگان رهبری در در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد.

حجت الاسلام سجادی تبار در ابتدای این همایش با اشاره به مقام حضرت زهرا (س) در کلام امام خمینی (ره) گفت: یکی از ویژگی‌های حضرت فاطمه (س)، ورود به مسائل مختلف بر اساس تکلیف و نیاز بود.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم با بیان سیاست‌های اداره امور قرآنی در ترویج قرآن، تصریح کرد: پرورش قرآنی باید در سنین مختلف و حتی قبل از تولد صورت پذیرد و در کنار قرآن باید مسائل مرتبط با جامعه را به مردم آموزش داد.

حجت الاسلام شعبان زاده در ادامه همایش، با اشاره به نقش ممتاز مادر در تربیت نسل گفت: برای رسیدن هدف اصلی خلقت یعنی هدایت بشر، نیاز به مربیان دلسوز و با عاطفه است و این ویژگی‌ها در وجود مادر قرار گرفته است لذا جامعه قدرتمند، حاصل مادرهای قدرتمند است.

مدیر کل اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم ضمن تاکید بر اهمیت بیانیه گام دوم انقلاب، برنامه مقام معظم رهبری در گام دوم را شامل سه محور دانست و گفت: نسل جوان متعهد انقلابی باید با هدف پیشرفت کشور، به حلقه میانی بین حاکمیت و مردم وارد شود.

وی موضوع خانواده و سبک زندگی را از اصلی ترین مسائل مطرح در پیشرفت کشور دانست و گفت: با ساماندهی خانواده در آداب و احکام، کشور ساماندهی خواهد شد و بانوان، اصلی ترین مسئولیت را در این راه دارند.

حجت الاسلام حاجی ابوالقاسم در ادامه همایش با بیان اینکه حضرت زهرا (س) امتداد دهنده مکتب پیامبر اکرم (ص) بود، ایشان را حلقه وصل پیامبر اسلام (ص) به بشریت دانست و افزود: بانوان در صورت ایستادن در کنار رهبر اسلامی، مانند حضرت فاطمه (س) توانایی ایفای نقش دارند.

عضو خبرگان رهبری با اشاره به هدف اسلام در اعتلای مکتب و مذهب گفت: مرد و زن مسلمان هدف مشترکی دارند و باید در این راه ایثارگری کنند.

وی یأس از ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج، اختلافات زناشویی و ترس از فرزندآوری را از اهداف دشمنان دانست و با اشاره به فعالیت‌های اجتماعی زنان گفت: بانوان علاوه بر حفظ کانون خانواده باید در جامعه نیز ایفای نقش کنند.

این عضو خبرگان پرداختن زیاد به قرآن را جز افتخارات زنان شمرد و افزود: هر بانوی قرآنی، قدرت قرآنی کردن اطرافیان و تربیت یک خانواده قرآنی را دارد.

شعرخوانی، اجرای سرود و تجلیل از بانوان فعال قرآنی از دیگر برنامه‌های این همایش بود.