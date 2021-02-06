واکنش اتحادیه بازیگران آمریکا به استعفای ترامپ: متشکریم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، اتحادیه بازیگران آمریکا (SAG-AFTRA) ۱۹ ژانویه اعلام کرد جلسه دادرسی برای اخراج دونالد ترامپ را برگزار می‌کند.

ترامپ روز پنج‌شنبه در نامه‌ای به این اتحادیه نوشت: «اتحادیه کاری برای من نکرده است. دیگر نمی‌خواهم با شما مرتبط باشم».

پاسخ اتحادیه نیز این بود: متشکریم.

ترامپ از سال ۱۹۸۹ یکی از اعضای این اتحادیه بود و در تولیدات مختلف تلویزیونی حضور داشت. البته استعفای وی به معنی اجازه نداشتن برای حضور در برنامه‌های سینمایی و تلویزیونی نیست، اما نشان دهنده عدم رضایت از وی در سطح این صنعت است و می‌تواند از نظر اجتماعی نیز حضور وی را غیرقابل قبول کند.

گابریل کارتریس رییس این اتحادیه به دلیل ارایه اطلاعات نادرست از سوی ترامپ که موجب حمله گروهی از هواداران وی به کنگره در روز ۶ ژانویه شد، اعلام کرده بود روند انضباطی اتحادیه برای بررسی عضویت ترامپ طی می‌شود. وی همچنین تاکید کرده بود حمله به کنگره جان روزنامه‌نگاران حاضر در آنجا، که برخی از آنها از اعضای این اتحادیه بودند را نیز به خطر انداخت.

وی ماه پیش نوشته بود: ترامپ به ارزش‌هایی که برای این اتحادیه مقدس است حمله کرده است؛ دموکراسی، حقیقت، احترام به نژادهای مختلف و مطبوعات آمریکایی از جمله این ارزش‌ها هستند.

طبق قانون اتحادیه، پس از ارایه اتهامات به کمیته انضباطی، و بررسی در آن، این کمیته قدرت دارد تا با جریمه نقدی، وضع مجازات‌های دیگر یا در شدیدترین حالت با اخراج فرد، در برابر فرد خاطی واکنش نشان دهد. کارتریس خواستار بیشترین میزان تنبیه تحت قوانین اتحادیه یا اخراج از عضویت شده بود.

ترامپ در نامه‌اش حضور در برنامه‌های سینمایی و تلویزیونی مانند «تنها در خانه ۲»، «زولندر»، «وال استریت: پول هرگز نمی‌خوابد» و «کارآموز» را مایه افتخار خود دانسته و گفته است با حضورش موجب شده تا تجارت تلویزیونی اخبار کابلی از مرک نجات یابد.