۶۰۰ معتاد متجاهر در استان اردبیل ساماندهی می شوند

بهنام بهشتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، به افتتاح اولین مرکز درمان و باز توانی جامع اعتیاد در استان اردبیل اشاره کرد و گفت: زمین احداثی این مرکز با مشارکت استانداری و بهزیستی استان اردبیل خریداری شده و شورای مبارزه با مواد مخدر نیز در جهت تجهیز و راه اندازی این مرکز ۲ میلیارد تومان اختصاص داده است.

وی از همکاری و مساعدت سایر دستگاه‌های اجرایی برای تجهیز و تکمیل امکانات این مرکز قدردانی کرد و افزود: ۳۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی و با تخصیص ویژه فرمانداری اردبیل هزینه شده و اداره کل ورزش و جوانان نیز در جهت ایجاد اتاق ورزش و تجهیز امکانات ورزشی این مرکز گام‌های بسیار مؤثری را برداشته است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل از راه اندازی بخش دندانپزشکی و امکانات ویژه درمانی و بهداشتی در این مرکز نیز خبر داد و گفت: در تلاش هستیم ضمن تکمیل کادر درمانی این مرکز، زمینه کار آموزی و گذراندن طرح‌های جامع روانشناسی بالینی و مشاوره را توسط دانشجویان و اساتید برجسته استان اردبیل فراهم کنیم.

مرکز درمان و باز توانی اعتیاد اردبیل تبدیل به مرکز کارآموزی می‌شود

بهشتی در ادامه با بیان اینکه این مرکز با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی و تسریع در روند درمان معتادین استان اردبیل راه اندازی شده است اظهار کرد: علاوه بر ادامه روند درمان زمینه اشتغال و کار آموزی افراد نیز فراهم می‌شود و در این زمینه با سازمان فنی و حرفه ای استان تفاهم نامه‌ای انعقاد شده است تا آموزش‌های لازم کار آموزی در این مرکز آغاز شود.

وی تصریح کرد: هم اکنون به همت خیرین و سازمان فنی و حرفه ای استان، کارگاه آموزش نجاری و قالی بافی دایر شده و در تلاش هستیم تا ضمن تولید محصولات، زمینه فروش و کسب در آمد را نیز فراهم کنیم.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل انجام طرح‌های مناسب فرهنگی و انگیزشی را در جهت تسریع درمان معتادان در این مرکز بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: به زودی کتابخانه ای از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دایر خواهد شد و در برنامه سال آینده در نظر داریم تئاتر و اجرای صحنه را در این مرکز فعال کنیم.

کاهش آسیب‌های اجتماعی و مقابله با مواد مخدر باید از خانواده آغاز شود

بهشتی به نقش مهم و تعیین کننده خانواده‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد در جوانان اشاره کرد و افزود: اقدامات بازدارنده و پیشگیری از اعتیاد باید از بستر خانواده‌ها آغاز شود و والدین در صورت مشاهده هر گونه مواد مخدر یا ارتباط با دوستان باید به حمایت و درمان جوانان بپردازند.

وی تعداد معتادین متجاهر در استان اردبیل را ۶۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: این دسته از معتادین با توجه به عدم حمایت از خانواده متجاهر و بی خانمان هستند و در راستای حمایت و درمان این افراد مرکز اسکان و ارائه خدمات رفاهی اولیه ایجاد شده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل بیان کرد: در تلاش هستیم علاوه بر شناسایی معتادین متجاهر در استان اردبیل زمینه ساماندهی و درمان را به تدریج انجام داده و با مشارکت مدیران دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی زمینه ورود این افراد را به عرصه اشتغال فراهم شود.

بهشتی با اشاره به اینکه افراد اگر بعد از درمان وارد کسب و کار شوند احتمال بازگشت به اعتیاد و یا انجام برخی جرایم نظیر سرقت در آنها کاهش می‌یابد افزود: امیدواریم با کمک و مشارکت خیرین و کار آفرینان استان، شاهد کاهش آسیب‌های اجتماعی و آمار اعتیاد در استان اردبیل باشیم.