به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز پروژه لایروبی و تعمیق بستر کانال دسترسی به بندر آستارا که از بنادر مهم و استراتژیک ایران در بین بنادر حاشیه دریای خزر است، آبخور کشتی‌ها جهت ورود به بندر افزایش یافته و موجب نگهداری عمق مناسب جهت تردد کشتی‌های بزرگ تجاری دریای خزر و با ظرفیت بارگیری زیاد به مجتمع بندری آستارا می‌شود.

در حال حاضر ارتباط تجاری مجتمع بندری آستارای جمهوری اسلامی ایران در شمال غربی استان گیلان با بنادر حاشیه دریای خزر از جمله بندر باکو و هوسان در جمهوری آذربایجان، بندر آکتائو در قزاقستان، بندر ماخاچ کالا در جمهوری خودمختار داغستان روسیه و بندر آستاراخان در کشور روسیه برقرار است.