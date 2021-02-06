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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۳۵

پنجره مهر؛

لایروبی بندر آستارا برای ورود کشتی‌های بزرگ

لایروبی بندر آستارا برای ورود کشتی‌های بزرگ

آستارا- عملیات لایروبی بندر آستارا با استقرار دستگاه‌های ویژه لایروب و با هدف افزایش عمق کانال و تسهیل تردد و پهلو گیری کشتی‌های بزرگ آغاز شده است.

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به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز پروژه لایروبی و تعمیق بستر کانال دسترسی به بندر آستارا که از بنادر مهم و استراتژیک ایران در بین بنادر حاشیه دریای خزر است، آبخور کشتی‌ها جهت ورود به بندر افزایش یافته و موجب نگهداری عمق مناسب جهت تردد کشتی‌های بزرگ تجاری دریای خزر و با ظرفیت بارگیری زیاد به مجتمع بندری آستارا می‌شود.

در حال حاضر ارتباط تجاری مجتمع بندری آستارای جمهوری اسلامی ایران در شمال غربی استان گیلان با بنادر حاشیه دریای خزر از جمله بندر باکو و هوسان در جمهوری آذربایجان، بندر آکتائو در قزاقستان، بندر ماخاچ کالا در جمهوری خودمختار داغستان روسیه و بندر آستاراخان در کشور روسیه برقرار است.

کد مطلب 5139795

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