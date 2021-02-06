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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۸:۲۹

مهر گزارش می‌دهد؛

پشت پرده انحراف در جریان ادغام ۵ بانک و مؤسسه

پشت پرده انحراف در جریان ادغام ۵ بانک و مؤسسه

ارزش دارایی بانک مهر اقتصاد با بررسی هیأت کارشناسی در اسفندماه ۹۷، ۲۰ هزارمیلیاردتومان برآورد شد اما دارایی این بانک در روز برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده دستکم ۷۰ هزار میلیاردتومان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اندکی پس از معارفه عبدالناصر همتی به جای ولی‌الله سیف در ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی در میرداماد، زمزمه ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح به عنوان مهم‌ترین گام بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی در سال ۱۳۹۷ به گوش رسید. ادغامی به درازای ۱۹ ماه، که به دلیل سهل‌انگاری در بررسی وضعیت مالی و کارنامه متفاوت بانک‌ها و مؤسسات هدف‌گذاری شده، چالش‌ساز شد!

۱۱ اسفندماه سال ۱۳۹۷، بانک مرکزی در قالب اطلاعیه‌ای ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح را با هدف «ارائه بهتر خدمات و متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت‌ها» کلید زد. بر این اساس، بانک‌های مهر اقتصاد، انصار، قوامین، حکمت ایرانیان و مؤسسه اعتباری کوثر، ۵ بانک و مؤسسه هدف بانک مرکزی برای ادغام در بانک سپه اعلام شدند.

یکی از استدلال‌های بانک مرکزی برای به سرانجام رسیدن پروژه ادغام ۵ بانک و مؤسسه در بانک سپه‌، پیشگیری از تبعات انحلال بانک‌های زیان‌ده وابسته به نیروهای مسلح بوده که به نظر اصرار و تمرکز بر سیاست ادغام با رویکرد پوشش زیان برخی بانک‌ها، به قیمت تضییع حقوق سهام‌داران برخی دیگر از بانک‌ها شده است!

در بخشی از اطلاعیه بانک مرکزی آمده بود: «به منظور حفظ و ایفای حقوق تمامی سهام‌داران بانک‌ها و مؤسسه اعتباری تحت ادغام و با عنایت به بررسی‌های کارشناسی همه جانبه و هماهنگی انجام گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار، چارچوب مدونی برای این مهم تنظیم شده و طبق برنامه، هر یک از بانک‌ها و مؤسسه اعتباری یادشده نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سهام‌داران مرتبط با خود اقدام می‌کنند و به تمامی سهام‌داران اطمینان داده می‌شود کلیه حقوق آن‌ها کارسازی و ایفا خواهد شد.»

هشدار کارشناسان نسبت به پیامدهای ادغام!

از زمان انتشار اخبار مربوط به این ادغام از سوی بانک مرکزی، برخی از کارشناسان حوزه بانکی نسبت به اهمیت رعایت ضوابط اجرایی، صیانت از حقوق سهام‌داران و پرهیز از سیاست‌گذاری تنش‌زا برای مشتریان این بانک‌ها به دفعات هشدار داده‌اند.

در همین زمینه، اخیراً حجت الله فرزانی کارشناس پولی و بانکی گفته است: «با ادغام این بانک‌ها، زیان‌های متصور برای بانک‌هایی که خوب عمل نکردند، در دل یک بانک دولتی شارژ و به نوعی پوشش داده شد. هرچند ممکن است این امر تبعاتی در آینده داشته باشد.»

فرزانی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، تبعات مثبتی داشته، اظهار کرد: «بله؛ چون اگر می‌خواستیم بانک‌های زیان‌ده را منحل اعلام کنیم، چند اثر می‌توانست داشته باشد. مثلاً اگر یکی از این بانک‌ها ناگهان اعلام ورشکستگی می‌کرد. در این حالت، اعتماد مردم به سایر بانک‌ها نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گرفت و این اقدام منجر به سرایت ریسک به سایر بانک‌ها می‌شد و مردم به سایر بانک‌ها برای برداشت سپرده‌های خود هجوم می‌بردند

از محتوای اظهارات این کارشناس می‌توان دریافت، یکی از استدلال‌های بانک مرکزی برای به سرانجام رسیدن پروژه ادغام ۵ بانک و مؤسسه در بانک سپه‌، پیشگیری از تبعات انحلال بانک‌های زیان‌ده وابسته به نیروهای مسلح بوده که به نظر اصرار و تمرکز بر سیاست ادغام با رویکرد پوشش زیان برخی بانک‌ها، به قیمت تضییع حقوق سهام‌داران برخی دیگر از بانک‌ها شده است!

پس از ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک مهر اقتصاد در اسفندماه ۱۳۹۷، مجمع ادغام این بانک‌ها در خردادماه سال ۱۳۹۹ و بدون توجه به ضرورت تجدید ارزیابی ناشی از تورم شدید طی بازه مذکور تشکیل شده است

همچنین پژوهشکده پولی و بانکی، در پژوهشی اصلی‌ترین دلیل ادغام بانک‌ها را پیشگیری از ورشکستگی عنوان می‌کند و ادغام را در شرایطی موفق می‌داند که حداقل یکی از بانک‌ها دارای اموال و دارایی‌های مثبت بوده و فاقد بدهی سنگین باشد.

انحراف در جریان ادغام ۵ بانک و مؤسسه!

پنجم دی‌ماه سال جاری معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به شکل‌گیری بزرگ‌ترین بانک کشور با ۴۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده در پی ادغام بانک‌ها و مؤسسات یاد شده در بانک سپه، اظهار داشت: «هم‌زمان با فرآیند ادغام، روندهای اصلاحی، کاهش نرخ سپرده و اجرای دستورالعمل‌های بانکی در این پنج مؤسسه به صورت جدی دنبال شد و خوشبختانه انحرافات این بانک‌ها در عملکرد نیز در مسیر اصلاح قرار گرفت

شواهد نشان می‌دهد، اتهام به انحراف، بیشتر متوجه بانک مرکزی و سایر متولیان این چابک‌سازی غیرکارشناسی است؛ چرا که دست کم در یک قلم از انحرافات، ارزش‌گذاری بانک مهر اقتصاد بدون توجه به تحولات یک سال و نیم گذشته، مبنای محاسبات قرار گرفته است.

بانک مرکزی؛ شکاف از اطلاعیه تا اقدام!

بر اساس آنچه مطرح شد، با وجود تأکید بانک مرکزی در اطلاعیه پایان سال ۱۳۹۷ بر ایفای کلیه حقوق سهام‌داران بانک‌های ادغام شده، پس از ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های بانک مهر اقتصاد در اسفندماه ۱۳۹۷، مجمع ادغام این بانک‌ها در خردادماه سال ۱۳۹۹ و بدون توجه به ضرورت تجدید ارزیابی ناشی از تورم شدید طی بازه مذکور تشکیل شده است.

دارایی بانک مهر اقتصاد با بررسی هیأت کارشناسی در اسفندماه سال ۱۳۹۷، ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده، در حالی‌که دارایی این بانک در روز برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۱۲ خردادماه سال جاری دستکم ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است!

بررسی‌ها نشان می‌دهد، دارایی بانک مهر اقتصاد با بررسی هیأت کارشناسی در اسفندماه سال ۱۳۹۷، ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده، در حالی‌که دارایی این بانک در روز برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۱۲ خردادماه سال جاری دستکم ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است!

به همین جهت، بر اساس برآورد هیأت کارشناسی هر سهم بانک مهر اقتصاد ۱,۷۱۷ تومان ارزش‌گذاری شد؛ این در حالی است که برآوردها حاکی از ارزش ۷ هزار تومانی هر سهم به پشتوانه دارایی‌های بانک مهر اقتصاد در زمان برگزاری مجمع فوق‌العاده است.

جدول زیر تغییرات مربوط به ارزش برخی دارایی‌های بانک مهر اقتصاد را نشان می‌دهد.

فهرست دارایی

ارزش در اسفندماه ۹۷

(هزار میلیارد تومان)

ارزش در ۱۲ خردادماه ۹۹

(هزار میلیارد تومان)

درصد تغییرات

%۱۳.۵ سهام فولاد مبارکه

۱۱.۸۸

۳۱.۱۱

۱۶۳.۵%+

%۶۶.۸ سهام تراکتورسازی

۱.۳۹

۷.۰۴

۴۰۷.۴%+

%۱۰۰ نیروگاه کازرون

۵.۸

۱۲

۱۰۶.۸%+

تفاوت قیمت کارشناسی و ارزش ذاتی برخی از دارایی‌های بانک مهر اقتصاد

نکته قابل تأمل حین رجوع به پرسش‌های پرتکرار از وب‌سایت بانک سپه برای بررسی آخرین وضعیت اعتراض سهام‌داران بانک‌های ادغام شده و پاسخ متناظر آن دریافت شد. جایی‌که خرید سهام بانک سپه غیرممکن اعلام شده و برای سهام‌داران حقیقی مبلغی معادل ارزش کارشناسی نزد بانک سپه نگهداری می‌شود!

بر اساس برآورد هیأت کارشناسی هر سهم بانک مهر اقتصاد ۱,۷۱۷ تومان ارزش‌گذاری شد؛ این در حالی است که برآوردها حاکی از ارزش ۷ هزار تومانی هر سهم به پشتوانه دارایی‌های بانک مهر اقتصاد در زمان برگزاری مجمع فوق‌العاده است

بازی با دارایی ۱۸۰ هزار سهام‌دار!

کارنامه صیانت از حقوق سهام‌داران بانک‌های ادغامی زمانی مردود می‌شود که ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از حقوق ۱۸۰ هزار سهام‌دار در پی این اقدام ناسنجیده پایمال شده است. رخدادی که برخی آن را به استناد تعویق در فرآیند ادغام بانک‌های زیان‌ده، آگاهانه و در مسیر سیاست جلوگیری از ورشکستگی برخی بانک‌ها عنوان می‌کنند.

گفتنی است، ۲۲ درصد سهام بانک مهر اقتصاد در اختیار سهام‌داران حقیقی بوده که در نسبت با ۴۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان (مابه‌التفاوت ارزش ذاتی دارایی در زمان برگزاری مجمع و برآورد کارشناسی)، ۱۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان زیان ناشی از پروژه ادغام بانک‌ها برایشان به ارمغان آورده است!

در همین راستا، اغلب سهام‌داران بانک مهر اقتصاد از تریبون‌های مختلف نسبت به تضییع حقوق خود واکنش نشان داده‌اند و نسبت به پیگیری موضوع از قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان مجلس نیز پافشاری دارند. خواسته سهام‌داران بررسی مجدد اموال و دارایی‌های بانک مهر اقتصاد در مقطع برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و پرداخت مابه‌التفاوت ارزش دارایی‌شان هستند؛ دارایی که در پی ادغام ۵ بانک و مؤسسه در بانک سپه به فروش اجباری رسیده است.

حال باید منتظر ماند و دید بانک مرکزی و سایر حامیان ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، کار را تمام شده می‌دانند؟ یا برای احیای حقوق و گلایه‌های منطقی سهام‌داران بانک مهر اقتصاد در کیفیت پروژه ادغام، بازنگری می‌کنند.

کد مطلب 5139808

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    نظرات

    • سعید IR ۱۰:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      5 0
      پاسخ
      بعد ۱۰ سال خوب جواب اعتماد ما سهام داران رو دادن . خدا خودش کمک کنه وگرنه اینا به فکر ما نیستن
    • IR ۱۰:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      1 5
      پاسخ
      حتی با سود 100 درصد هم 20 هزار میلیارد در مدت زماان یک حدود سال و نیم به 70 هزار میلیارد نمی‌رسد!
      • RO ۲۰:۱۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
        2 0
        حالت خوش نیست برادر اموال بانک مهر چند برابر این مبلغی بود که کارشناسی شد سرمایه گزاری بانک مهر اقتصاد اصلا در کارشناسی به حساب نیامده طی این یک سال تمام اجناس و کالا ها سه تا چهار برابر شدند اونوقت ارزش این همه دارایی حتی ۱۰۰ درصد هم اضافه نشده؟؟؟
      • حسام الدین GB ۰۳:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
        1 0
        برادرعزیز کل روندادغام مشگل دارد؛ابتداشرکت صوری تشکیل و۵۴درصدسهام حقوقی هارودستوری وبه نرخ تابلوخریدندوتاکنون هم باهاشون تسویه نکردن! ارزشگذاری پائین۹۷روخرداد۹۹بردن مجمع ویکطرفه تسویه کردن باحقیقی ها؛درقانون تجارت هیچ حقوقی نمیتواند بیش از۱۰درصدازسهام رامالک شود؛تخلف ازاین آشکارتر...
    • تارا IR ۱۱:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      4 0
      پاسخ
      کلاه سر سهامداران بانک مهر وانصار گذاشتند
    • احمد فاضلی مهر IR ۱۱:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      3 0
      پاسخ
      سلام ظلم و ستم به سهامداران بانک مهر اقتصاد فقط این نیست در سال 93 هم ما را در افزایش سرمایه شریک نکردند و حق ما را پایمال کردند و الان هم در ارزش‌گزاری حق ما پایمال شده حدود 3000 پرونده شکایت حقوقی برای افزایش سرمایه بانک مهر اقتصاد سال93 در شعبه یازده دادگاه شهید بهشتی تهران وجود دارد با تشکر
    • مصطفی حسین پور IR ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      1 1
      پاسخ
      باسلام ازاینکه با تلاش وپیگیری شما به حقمان نزدیکتر میکنید کمال تشکر داریم.ما همینطور مدیون شهیدان وجانبازان عزیز هستیم دیگه با ناحقی بیشتر شرمنده ایشان نباشیم.
    • ... US ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      3 0
      پاسخ
      امیدوارم این ۱۸۰۰۰۰نفر با پی گیری رسانه ها و همت قوه قضاییه به حق خود برسند
    • IR ۱۲:۳۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      کاش یک مطلب اینچنینی در مورد بانک قوامین هم تهیه میکردید.سهام بانک رو به اجبار هرواحد 150 تومان فروختند به پرسنل ناجا بعد از حدود 10 بدون هیچ افزایش سرمایه یا سود مجمع با واریز هر واحد100 تومان با سهامدارها یک طرفه تصفیه حساب کردند.
    • علی رضا IR ۱۲:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      6 0
      پاسخ
      از خبرگزاری مهر برای درج اخبار مربوط به سهامدارن مهر اقتصاد تشکر میکنیم ان شاللهدر این کشور گوش شنوایی برای حال این روال ناصواب باشه
    • مال باخته NL ۱۳:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      3 0
      پاسخ
      سلام، خبرگزاری مهردست مریزاد، بلاخره ندای حق طلبی ومظلومیت مالباختگان مهراقتصادرا باقلم زیبا وشیوایی نوشنی، پایداروپیروز باشید.
    • Sarasalehy IR ۱۳:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      4 0
      پاسخ
      ممنون که خبر مربوط به حق خوری و پایمال کردن حق سهامداران بانک مهر اقتصاد را که قبلا هم در بحث افزایش سرمایه بهشون ظلم شده منتشر ویگیری می کنید ، اجرکم عندالله
    • حسین شاهرخی US ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      4 0
      پاسخ
      یعنی واقعا اینطوزی در حق رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس ظلم شده
      • IR ۰۶:۵۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
        0 0
        این دولت برجامی است
    • زهره امیری US ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      6 0
      پاسخ
      من از طرف سهام داران مهر اقتصاد دست شما و هر حق جویی را میبوسم که جریان این ظلم را رسانه ای میکند هرچند خدا با مظلومان است ولی یاریگر مظلوم آجر ویژه ای دارد
    • رضا IR ۱۳:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      5 0
      پاسخ
      از خبرگزاری مهر برای پیگیری مشکلات سهامداران خرد مهر اقتصاد و بانک های ادغامی تشکر می کنیم
    • مهدی IR ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      5 0
      پاسخ
      واقعا جای تاسف داره به نام بسبجیان و به کام حق خوران دولتی. اینجور باید حق بسیجیان و ایثارگران اهدا بشه. باید به حال این دولت کشور گریست.
    • علی IR ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      5 0
      پاسخ
      خدا ازشون نگذره که حق مردم رو پایمال میکنن
    • حسین NL ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      4 0
      پاسخ
      سلام من از سال ۸۹ سهامدار بانک مهر اقتصاد بوده ام علاوه بر ارزش گذاری ناعادلانه سال ۹۳ افزایش سرمایه ۶۰۰ درصدی داشته که سهامداران خرد را بی نصیب گذاشته است.
    • مهدی IR ۱۳:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      5 0
      پاسخ
      دولت خدمتگذار دستت رو از جیب ملت دربیار
    • IR ۱۴:۰۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      4 0
      پاسخ
      با تشکر از خبر گزاری مهر به خاطر گزارش کاملی که ارائه داده است لطفا هم چنان پیگیر ارزشگذاری ناعادلانه مهر اقتصاد باشید
    • میررضا دالوند IR ۱۴:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      2 0
      پاسخ
      ممنون و سپاسگزارم از بیان درد دل سهامداران بانک مهر خواستیدامیدوارم با همت و تلاش شما به حق تضیع شو برسیم
    • سید صادق زمانی US ۱۴:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      2 0
      پاسخ
      متاسفانه دو خیانت در حق سهامداران صورت گرفته است. ۱. عدم محاسبه اموال بانک مطابق سال ۹۹ ۲. لحاظ نکردن افزایش سرمایه سال ۹۳ برای سهامداران سال ۸۹
    • هادی داداشپور IR ۱۴:۲۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      3 1
      پاسخ
      سلام ودرود لطفا بماسهامداران بانک مهراقتصاد در گرفتن حق پایمال شده مان کمک بفرمایید تشکراز لطف شما
    • صادق شريبي IR ۱۴:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      2 0
      پاسخ
      خواهشا حق ما رو از مسئولین مملکت پیگری نماید واقعا به ما ظلم شده
    • امیر عزیزی IR ۱۴:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      3 0
      پاسخ
      سلام دوستان این گزارش عین واقعیت است من کارمند مهر اقتصاد بودم و شکایت هم کردیم ولی پاسخگو نیستن متاسفانه
    • باقر IR ۱۴:۴۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      4 0
      پاسخ
      با سلام متاسفانه خیلی راحت سر سهامداران بسیجی وایثارگر رو بریدند بدون اینکه توجه کنن پشتوانه این انقلاب همین افراد بی ادعا هستن
    • حسین IR ۱۴:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      3 0
      پاسخ
      سهام ما رو دزدیدن دارن باهاش پوز میدن
    • محسن IR ۱۴:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      2 0
      پاسخ
      از دزد آدم انتظار دزدی داره نه از یک مشت برادر و اهل تقوا و دائم الوضو که مال سهامدارها را هم در افزایش سرمایه و هم در ارزشگذاری دارایی اینطوری هاپولی کنند . دیگه تو این کشور به کی اعتماد کنیم
    • Mos2112 IR ۱۵:۱۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      2 0
      پاسخ
      والله این ظلم بزرگی است که درحق بیش از۱۸۰۰۰۰سهامدارمظلوم که اکثرابسیجی وایثارگرانی هستن که درطول دفاع مقدس ازجان ومالشون برای دفاع از این آب وخاک دریغ نکردن شده...والانم نجیبانه فقط ازطریق مجاری قانونی پیگیرمطالبات شون که همون ارزشگذاری منصفانه است هستن...ودولت داره ازنجابت این قشرسواستفاده میکند..
    • علی IR ۱۵:۲۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      بانک حکمت هم کلاه گذاشتن سر سهامدار سال ۹۰ هر سهم را صد تومن به پرسنل ارتش دادند و همه املاک هم از ارتش به بانک واگذار شد و هیچ گونه تجدید ارزیابی هم صورت نگرفت بهد از ۹ سال به قیمت ۳۷۲ تومن با سهامداران تصفیه کردند
    • حسین IR ۱۵:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      امیدواریم با حمایت دستگاه قضا ، جلوی این بی‌عدالتی آشکار گرفته شد و مسببین این ظلم مجازات گردند
    • پریوش حسین پور IR ۱۵:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      2 0
      پاسخ
      سید ابراهیم رئیسی معضل ادغام بانک ها فقط به دست شما حل میشود سید ابراهیم رئیسی خانواده شهدا بسیجیان همیشه در صحنه را دریاب
    • مسیبی IR ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      2 0
      پاسخ
      سلام متاسفانه بعد از گذشت چند ماه معلوم نیست حقوق مربوط به سهام بانک مهر اقتصاد از کجا باید پیگیری شود مثلاً شش برابری تغییر سرمایه این بانک هنوز رای صادر نشده است و خریداران سهام در سال 89 دیده نشده همچنین قیمت گذاری که در متن بالا مسأله قیمت گذاری را دلبخواه با نظر خودشان انجام دادند دولت متاسفانه
    • محمدمهدی IR ۱۵:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      2 0
      پاسخ
      واقعا یکی از بزرگترین بی عدالتی و حق خوری های بعداز انقلاب در جریان ادغام بانک مهر اقتصاد صورت گرفته و حق ۱۸۰ هزار نفر از سهامداران این بانک که اغلب از بسیجیان و ایثارگران انقلاب اسلامی که از حامیان اصلی این نظام و انقلاب بودند پایمال شد ... ممنونم از خبرگزاری مهر بابت درج و انعکاس خبر این ظلم بزرگ
    • IR ۱۶:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      سلام .نهایت تشکر را از خبر گزاری وهر دارم که با اطلاع رسانی به سهامداران و رساندن صدایی مال باختگان سهامداران وانهاده مسئولین
    • گرفتار DE ۱۶:۴۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      اجحاف بزرگی که در پروسه ادغام بانکها ی نظامی با بنک سپه در حق سهامداران خصوصا بانک مهر اقتصاد صورت گرفته بسیار ناعادلانه بوده و حق ۱۸۰ هزار سهامدار به وضوح خورده شده که امیدواریم ریشه این ظلم ازبین رفته و حقوق تضیع شده خانواده های شهدا،ایثارگران و بسیجی محقق گردد.
    • مریم IR ۱۶:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      باتشکرازخبرگزاری مهر که درحق طلبی سهامداران بانک مهراقتصادبااطلاع رسانی اخبارمربوطه تاثیرمثبتی دررونداین جریان برجای گذاشتند.
    • محمد علی اسلامی نسب DE ۱۷:۰۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      2 0
      پاسخ
      اعتراض به ارزشگذاری غیر منصفانه سهام بانک مهر اقتصاد وابطال مجمع وارزشگذاری اموال بانک وپردخت حق ما رزمندگان معسر هشت سال دفاع مقدس
    • دیانت زاده IR ۱۷:۰۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      حق رابه حقداربدیین،حق خوری تا کی
    • علی اکبر لطفی IR ۱۷:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      سلام....سهام دار کوچک موسسه مالی کوثر بودم.با ادغام بانگ های نظامی سهام من به کلی از بین رفت کسی هم جوابگو نیست.
      • IR ۰۶:۵۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
        0 0
        سرهمه کلاه گذاشتندنه تویکنفربی جهت نبودامدندبانک هاراادغام کردندحال هم بانک های نظامی برگردنندسرجایشان چون امنیت انبیشترازبانک دولتی است
    • علی DE ۱۷:۳۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      این تخلفات با آگاهی کامل بانک مرکزی در اون زمان اتفاق افتاده و عجیب تر که همین الان پرونده های کیفری بر علیه مسببان این موضع در جریان که دادگاه رای بر برائت داده . اگر تخلف موجوده و همه باور دارن . بعد این احکام چیه؟ !!!. این بود دستگاه عدل علی .
    • سید عبدالعظیم حسینی IR ۱۷:۳۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      واقعا جلوی ظلم و بی عدالتی باید گرفته بشه ..حق مردم خوردن نداره
    • پری پناهی IR ۱۷:۳۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      سلام ..حق مردم رابهشون برگزدانید ...حق مردم خوردنی نیست
    • علی IR ۱۷:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      با تشکر از خبرگزاری مهر در جهت افشای ظلم واقع شده در حق ما سهامداران بانک مهر اقتصاد انشالله به لطف الهی حق مان را از یغما گران باز خواهیم بستاند.
    • احمد US ۱۷:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      اميدوارم با پيگيرى رسانه هاى مردم محور همچون مهر جلوى حق خوريهاى اينچنينى گرفته شود.
    • وثوقی IR ۱۸:۵۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      باتشکرازشماکه این خبروپوشش دادید. واقعا شرم آوره که درنظام اسلامی مسئولین به این راحتی حق مردم راپایمال کنند ماتنهاحق قانونی خودمان رامیخواهیم نه بیشتروعاملان این چپاول به دست قانون سپرده شوند
    • محمد IR ۱۹:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      ریاست محترم قوه قضاییه سلام لطفا شما دستور بررسی موضوع را بدهید. این آقایون که کاری نمی کنند!!!!
    • حسین IR ۱۹:۳۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      باتشکر و قدردانی از خبرگزاری مهر بابت درج این خبر، گذاشتن نام اسلامی روی خیلی از کارهایی که در این کشور انجام می‌شود توهین به اسلام است، خدا به حق خون شهدا قسم میدم که باعث و بانی این حق خوری ها را ذلیل و رسوا کنه، چرا ظلم به این بزرگی با این جسارت و پررویی انجام میشه و 180هزار نفر نمیتونندکاری بکنن
    • رضا بورقانی فراهانی US ۲۰:۰۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      فقط میتونم بگم خدا نگذره از روحانی و دولتش
    • مشهدی IR ۲۰:۰۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه احساس می کنم قوه قضائیه در این امر دارند ضعیف عمل می کنند ، با این همه مستندات و دلایل متقن واقعا چرا اینقدر تعلل؟ اتفاقا تخلف؛ گردن کلفت ها باید سریع تر و قوی تر برخورد شود که مردم خوشبین و دلگرم شوند
    • مشهدی IR ۲۰:۰۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      ممنون از خبر گزاری مهر برای پیگیری حق قشر ضعیف
    • حیدر IR ۲۰:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      حقوق سهامداران درادغام بانکهای نظامی در بانک سپه اتفاق افتاد وحقوق سهامداران تضییع شداز قوه محترم قضاییه تقاضا داریم به داد سهامداران بانک مهر اقتصاد برسد
    • ناصر IR ۲۱:۳۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      تشکر از شما که رسالت خبری خود را ایفا نمودید وزبان ۱۷۰هزار سهامدارمظلوم وضعیف بانک مهراقتصادشدید تا نتیجه احقاق حق همراه باشید سپاس
    • اکبر IR ۲۲:۲۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      با سلام تمام شرکت های بورس هر ۵ سال بکار بایست تجدید دارای کنند و چون نمی خواستند این کار را بکنند و به سهامداران چیزی حقیقی عایدی ندهند با ۵۰۰ تومان ای هر سهم بزرگ ترین دزدی و کلاه برداری را کردند
    • کامبیز IR ۲۳:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      1 0
      پاسخ
      باسلام خدمت مدیران وکارشناسان خبرگزاری مهروتمامی سهامداران بانک مهراقتصادوسایربانکها بنابروظیفه خودازتمامی عزیزانی که به هرنحوی درامراطلاع رسانی ودفاع ازحق سهامداران بانک مهراقتصادفعالیت دارندتشکردارم.تشکرویژه هم مدیران وکارشناسان خبرگزاری مهربابت پیگیری واطلاع رسانی دارم.
    • محمود IR ۰۰:۱۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      هیچگاه ماه پست ابر نخواهد ماند ابن ادغام که به نوعی آبروزی برای نظام و مدیران ادغام شد، کاش نمیشد و موجبات بالندگی و سرافرازی برای ایران و ایرانی میشد اگر بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی و ... سال 91تا 93 حقوق 170 هزار سهامدار همین بانک را زنده میکردن هیچگاه آقایون جرات این کند بزرگ رو نداشتن
    • علی FR ۰۱:۳۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      یکی به داد ما برسه
    • عقیل IR ۰۱:۵۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      1 0
      پاسخ
      با سلام.امیدوارم به حول قوه الهی حق سهامدارا رو بهشون بدن
    • امیرمحمد IR ۰۳:۰۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      نهایت حق خوری و بازی با سرمایه ملت ما از حقمان کوتاه نمی آییم و چیزی بیشتر از حقمان و این خسارت وحشتناکی که به زندگی ۱۸۰ هزار نفر شده نمیخواهیم
    • IR ۰۶:۵۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      1 0
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      بانک های نظامی خیلی بهترازبانک های دولتی بودندراحت ترخدمات می دادندولی بانک دولتی نه همین بانک سپه ۳۰سال خدمت کردیم هیچگونه خدماتی به بازنشستگان نیروهای مسلح نمی دادفقط به بیرون با توجه که حقوق بگیربودیم ولی دولت امدانها راادغام کردتابانک خودش راسرو سامان بدهد
    • مسعود AE ۰۷:۳۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
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      خدا لعنت کنه هرچی ظالم و دزد رو آقایون با کلاهبرداری سرمایه های مردم رو کجا میخواهید ببرید فکر شب اول قبر هستین؟ متاسفم
    • زخم خورده این .... IR ۱۰:۱۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
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      فقط برای مردم عادی تعریف میکنن که امام علی بجای اینکه به برادر خود پول اضافه دهد میله داغ داد گفت دستت بگیر . اما خودشان هزاران میلیارد از پول مردم را ... میکنند . ۱۸۰ هزار نفر تعداد کمی نیست .ده سال انتظار برای به ثمر نشستن درخت موسسه بسیحی مهر . موقع میوه دادن که شد سهامداران را انداختند بیرون و ح
    • IR ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
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      مگه مردم توی این بانکها حساب دارن برای هم این میخواهند ادغامشون کنند تا کسی نفهمه
    • IR ۲۱:۵۳ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
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      حیف بانک سما این بانک مردمی که بانک مثل مهر اقتصاد میده داخل سما بانکی مهر بانکی که مشتری مداری نی بانکی که سودهای کلان از مردم می گیرد واقعا حیف بانک سپه
    • سعید AE ۰۸:۱۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
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      درود و ارادت یه مطلب هست که توی کارشناسی ها کمتر کسی بهش توجه داشته و اون اموال و تجهیزاتی است که توی این بانکها بوده و غالبا فاقد ارزش دفتری هست . برای مثال یه کامپیوتر رومیزی که سه سال پیش خریداری شده ارزش دفتری ۱ ریال داره اما ارزش روز این کامپیوتر بصورت دست دوم در بازار آزاد بیشتر از ده تومن
    • رضا AE ۰۸:۲۴ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
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      براستی چرا هر کجا میشنویم و میبینیم دل گوییه کارکنان استعمار شده سهمامداران غارت شده بی لیاقتی مدیران دوباره آشکار شد .
    • امبر US ۰۸:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
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      باسلام آقای رییسی رییس محترم قوه قضایه. لطفا به حق حقوق از دست رفته سهام داران لانک مهر اقتصاد رسبدگی کنید.
    • حیدر IR ۲۱:۵۶ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
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      تعلل تا کی وچه کسی باید حق سهامداران را از حلقوم متجاوزان بیرون بکشد این اتفاق فقط با هماهنگی وهمکاری شورای مدیریت بانک مهر اقتصاد اتفاق افتاد
    • محمد رضا غلامی IR ۱۷:۴۷ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
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      کسی به فکر ما نیست خدا خودش کمک کنه

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