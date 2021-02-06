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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۸:۴۵

در حمایت از فلسطینی ها؛

رأی دادگاه لاهه نتانیاهو را به خشم آورد

رأی دادگاه لاهه نتانیاهو را به خشم آورد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی خشم خود را از رأی دادگاه لاهه به نفع فلسطینی‌ها نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «بنیامین نتیانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نتوانست خشم خود را از صدور رأی دادگاه لاهه پنهان کند.

وی اعلام کرد که رأی این دادگاه در مورد اراضی فلسطین، سیاسی است.

نتانیاهو در ادامه گفت که دادگاه کیفری بین‌المللی بار دیگر ثابت کرد که قبل از آنکه یک نهاد قضایی باشد یک نهاد سیاسی است.

لازم به ذکر است که دادگاه کیفری بین‌المللی شب گذشته به نفع رسیدگی به جرایم صورت گرفته در اراضی اشغالی فلسطین رأی داد.

رسانه‌ها گزارش دادند که این اقدام زمینه را برای انجام تحقیقات احتمالی درباره این اراضی مهیا می‌کند.

تحلیلگران معتقدند که دادگاه لاهه با این رأی می‌تواند مقامات ارشد رژیم صهیونیستی را تحت پیگرد قضایی قرار داده و یا حتی آنها را بازداشت کند.

کد مطلب 5139817
فاطمه صالحی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۲۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      3 0
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      حتما مورد پیگرد قرار میگیرد اما نه با شما بلکه مردم ستم کشیده از این قصاب ظالم
    • سهند AE ۱۵:۲۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
      0 3
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      درد و بلای ان نامسلمونا بخوره بجان خادمان حرمین شریفین!!!!!!!!

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