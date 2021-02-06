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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۵۳

«اتاقی در هتل پلازا» روی آنتن شبکه چهار سیما

«اتاقی در هتل پلازا» روی آنتن شبکه چهار سیما

تله تئاتر «اتاقی در هتل پلازا» به کارگردانی مریم باقری ۲۴ بهمن ماه روی آنتن شبکه چهار سیما می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تله تئاتر «اتاقی در هتل پلازا» به کارگردانی مریم باقری و تهیه کنندگی نیاز اسماعیل پور، با وجود شرایط کرونایی در مراحل تولید، در ژانر کمدی اجتماعی تولید شده است و روز جمعه ۲۴ بهمن ماه ساعت ۱۵ روی آنتن شبکه چهار سیما خواهد رفت.

«اتاقی در هتل پلازا» نوشته نیل سایمون و ترجمه شهرام زرگر است. محسن بهرامی، مسیح کاظمی، حمیدرضا بهرامی و مهدیه سلیمانی نیز در این تله تئاتر ایفای نقش کرده اند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: زن و مردی در شب عروسی تنها دخترشان دچار چالش بزرگی می شوند، چرا که عروس چند دقیقه قبل از عقد خود را در حمام هتل حبس کرده و قصد بیرون آمدن ندارد. زن و مرد تلاش می کنند به روش های مختلف مشکل را حل کنند اما خود با یکدیگر دچار کشمکش اند...

سایر عوامل این تله تئاتر عبارتند از کارگردان تلویزیونی: وحید نیکخواه آزاد، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: امید آراسته، دستیار دوم کارگردان: لاله حشمت پسند، تصویربردار: امیر پرچمی، صدابردار: نیما عزت، طراح گریم: مونا سادات طباطبایی، مجری گریم آقایان: حسین ترحم، موسیقی: جواد بیات، تدوین: وحید نیکخواه آزاد، صداگذار: حسام طباطبایی، تصحیح رنگ: بهزاد چوپانیان، ساخت تیزر: بهزاد چوپانیان.

کد مطلب 5139896
آروین موذن زاده

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