«اتاقی در هتل پلازا» روی آنتن شبکه چهار سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، تله تئاتر «اتاقی در هتل پلازا» به کارگردانی مریم باقری و تهیه کنندگی نیاز اسماعیل پور، با وجود شرایط کرونایی در مراحل تولید، در ژانر کمدی اجتماعی تولید شده است و روز جمعه ۲۴ بهمن ماه ساعت ۱۵ روی آنتن شبکه چهار سیما خواهد رفت.

«اتاقی در هتل پلازا» نوشته نیل سایمون و ترجمه شهرام زرگر است. محسن بهرامی، مسیح کاظمی، حمیدرضا بهرامی و مهدیه سلیمانی نیز در این تله تئاتر ایفای نقش کرده اند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: زن و مردی در شب عروسی تنها دخترشان دچار چالش بزرگی می شوند، چرا که عروس چند دقیقه قبل از عقد خود را در حمام هتل حبس کرده و قصد بیرون آمدن ندارد. زن و مرد تلاش می کنند به روش های مختلف مشکل را حل کنند اما خود با یکدیگر دچار کشمکش اند...

سایر عوامل این تله تئاتر عبارتند از کارگردان تلویزیونی: وحید نیکخواه آزاد، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: امید آراسته، دستیار دوم کارگردان: لاله حشمت پسند، تصویربردار: امیر پرچمی، صدابردار: نیما عزت، طراح گریم: مونا سادات طباطبایی، مجری گریم آقایان: حسین ترحم، موسیقی: جواد بیات، تدوین: وحید نیکخواه آزاد، صداگذار: حسام طباطبایی، تصحیح رنگ: بهزاد چوپانیان، ساخت تیزر: بهزاد چوپانیان.