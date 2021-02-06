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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۳۹

مدیرکل راهداری کرمانشاه:

تمامی محورهای مواصلاتی کرمانشاه باز است

تمامی محورهای مواصلاتی کرمانشاه باز است

کرمانشاه- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به تداوم بارندگی‌ها در استان گفت: تمامی محورهای مواصلاتی استان باز بوده و مشکلی برای تردد وجود ندارد.

فریبرز کرمی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف و باران طی شبانه روز گذشته در استان کرمانشاه اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته بارش باران در ۳۰ محور استان گزارش شده و پنج محور دیگر درگیر بارش برف بوده است.

وی با اشاره به لغزندگی جاده‌ها و لزوم استفاده از شن و نمک به منظور کاهش این لغزندگی و افزایش ایمنی تردد در جاده‌ها افزود: طی شبانه روز گذشته ۶۰ تن شن و نمک در جاده‌های استان کرمانشاه استفاده شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: به منظور ایمنی هرچه بیشتر محورهای مواصلاتی درگیر بارش برف طی شبانه روز گذشته ۱۵۰ کیلومتر از جاده‌های استان برف‌روبی شده است.

کرمی با بیان اینکه ۲۳۷ راهدار با ۱۸۳ خودرو در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه مستقر شده و آماده امداد رسانی هستند، گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ریزش برداری از ۱۰ نقطه انجام و به پنج خودرو امداد رسانی شده است.

کد مطلب 5140194

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