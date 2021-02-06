آیا به پول پرداخت شده برای پیش خرید خودرو، خمس تعلق می گیرد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، کانال فقه و احکام رهبر معظم انقلاب اسلامی در شبکه مجازی به‌نشانی (leader_ahkam@) جدیدترین استفتاء از معظم‌له و جواب ایشان را منتشر کرده است.

خمس پیش خرید خودرو

سؤال: آیا به پولی که برای ثبت نام در پیش فروش خودرو پرداخت شده و سال خمسی بر آن گذشته، خمس تعلق می‌گیرد؟



جواب: اگر ثبت نام به صورت مشارکت و سرمایه گذاری بوده که نشانه آن اضافه شدن سود به مبلغ اولیه است، در این صورت اصل پول و سود حاصل از آن (اگر سر سال خمسی قابل وصول باشد) خمس دارد، اما اگر به نحو خرید باشد و خودرو هم برای مصارف شخصی مورد نیاز بوده و در شأن عرفی او باشد، خمس ندارد.