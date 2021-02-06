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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۴:۲۲

استفتای جدید از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای؛

آیا به پول پرداخت شده برای پیش خرید خودرو، خمس تعلق می گیرد؟

آیا به پول پرداخت شده برای پیش خرید خودرو، خمس تعلق می گیرد؟

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مدظله العالی به استفتای جدیدی درباره «خمس پیش خرید خودرو» پاسخ داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کانال فقه و احکام رهبر معظم انقلاب اسلامی در شبکه مجازی به‌نشانی (leader_ahkam@) جدیدترین استفتاء از معظم‌له و جواب ایشان را منتشر کرده است.

خمس پیش خرید خودرو

سؤال: آیا به پولی که برای ثبت نام در پیش فروش خودرو پرداخت شده و سال خمسی بر آن گذشته، خمس تعلق می‌گیرد؟

جواب: اگر ثبت نام به صورت مشارکت و سرمایه گذاری بوده که نشانه آن اضافه شدن سود به مبلغ اولیه است، در این صورت اصل پول و سود حاصل از آن (اگر سر سال خمسی قابل وصول باشد) خمس دارد، اما اگر به نحو خرید باشد و خودرو هم برای مصارف شخصی مورد نیاز بوده و در شأن عرفی او باشد، خمس ندارد.

کد مطلب 5140216

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