به گزارش خبرنگار مهر، علی بخشی صبح امروز در آئین اهدای ۳۲۷ فقره از استاد و املاک غصب شده توسط خاندان پهلوی به مردم که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: ۳۲۷ فقره سند از اسناد املاک غصب شده توسط خاندان پهلوی به مردم استان بازگردانده شد.

رئیس اموال و املاک بنیاد مستضعفان خراسان شمالی ادامه داد: ارزش ریالی اسناد زمین‌های اعطایی به مردم قریب به ۲ میلیارد تومان است که شامل ۲۱۱ هزار متر مربع می‌شود.

وی افزود: تا پیش از این در قالب اسناد مذکور، ۲۱ میلیون و ۴۷ هزار متر مربع زمین با ارزش ریالی ۵۸ میلیارد و ۵۳۹ میلیون تومان به مردم واگذار شده بود.

بخشی در ادامه به تشریح اقدامات بنیاد مستضعفان در خراسان شمالی پرداخت و گفت: خراسان شمالی از وجه محرومیت و مظلومیت نیاز به تلاش شبانه روزی دارد که در سال‌های اخیر بنیاد مستضعفان قدم‌های مهمی در امر محرومیت زدایی استان برداشته است.

رئیس اموال و املاک بنیاد مستضعفان خراسان شمالی احداث مرکز درمانی شبانه روزی در روستا، احداث و واگذاری ۱۱۸ واحد مسکونی به خانواده‌های دارای فرزندان دوقلو با ارزش ۱۰ میلیارد تومان و اهدای ۲ میلیارد تومان برای احداث چمن مصنوعی به استان را از جمله اقدامات بنیاد دانست و گفت: اهدای یک و نیم میلیارد تومان در حوزه آموزش استان، اهدای سیمان به مناطق سیل زده با اعتبار ۱۷ میلیارد تومان، تأمین مسکن محرومان با مبلغ بیش از ۹ میلیارد تومان و تخصیص بودجه جهت تسهیلات اشتغالزایی مناطق محروم با اعتبار ۳۱ میلیارد تومان بخشی از اقدامات بنیاد مستضعفان در خراسان شمالی می‌باشد.

وی در انتها گفت: اعطای وام دانشجویی با اعتبار ۵ میلیارد ریال، توزیع سبد کالا در طرح ارتقای مادران باردار و شیرده با اعتبار ۳۴۰ میلیارد ریال و مساعدت بلا عوض به دستگاه‌های کمک‌رسان به مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال دیگر اقدامات بنیاد بوده است.