به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: در پی درخواست کشور عمان و همچنین شرکت هواپیمایی فلایدبی (Fly Dubai)، موضوع ایجاد یک مسیر هوایی جدید با هدف تسهیل و بهبود جریان ترافیک هوایی و همچنین جذب ترافیک هوایی در منطقه جنوب کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در همین راستا، در جلسه هماهنگیهای CMC، مسیر هوایی مذکور با هدف پاسخگویی به نیازهای عملیاتی، بهبود جریان ترافیک هوایی و فراهمسازی شرایط مناسبتر برای انجام پروازهای مرتبط با درخواستهای مطرحشده بررسی شد.
بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، ایجاد این مسیر هوایی در راستای بهبود مدیریت جریان ترافیک هوایی، افزایش بهرهوری شبکه مسیرهای هوایی و پاسخگویی به نیازهای عملیاتی کاربران فضای کشور انجام شده است.
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