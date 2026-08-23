صادرات ۴۰ قلم کالای کشاورزی آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، فهرست شانزدهم محصولات معاف از ممنوعیت صادرات از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک ایران ابلاغ شد. طبق این فهرست تکمیلی، ۴۰ قلم کالای بخش کشاورزی از ممنوعیت صادراتی خارج و مجاز به صادرات شدهاند.
در این بخشنامه آمده است: پیرو شمارهنامه ۷۳۶۵۵۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ در خصوص ممنوعیتهای صادراتی فصول ۱ تا ۲۴ کتاب مقررات صادرات و واردات، به پیوست تصویر نامه شماره ۷۵۷۳۴۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ارسال میشود.
بر اساس مفاد نامه مذکور، کالاهای دارای ۴۰ کد تعرفه مندرج در پیوست، مشمول ممنوعیت صادراتی موضوع فصول یادشده نمیباشند. لذا فهرست مذکور جهت اضافه شدن به فهرست کالاهای رفع ممنوعیت صادراتی فصول ۱ تا ۲۴، ارسال میگردد.
در فهرست مذکور، محصولاتی از جمله طوطی پرورشی، جوجه یکروزه شترمرغ، پرندگان زینتی، قارچ، فلفل زراعی، بادام، فندق، گردو، انواع انگور خشک، خرما، نارنگی، لیمو، خرمالو، انواع چای، ادویهجات، برنج نیمهسفید و سفیدشده، قارچ دکمهای و بدل قهوههای بوداده از ممنوعیت صادراتی خارج شدهاند و صادرات آنها با رعایت شرایط تعیینشده امکانپذیر است.
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