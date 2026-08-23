پایداری هوای گرم در اردبیل تا پایان هفته

مجید کوهی، رئیس اداره هواشناسی استان اردبیل، در مصاحبه با خبرنگار مهر اظهارکرد: بر اساس نقشه های پیشیابی، با استقرار الگوی تابستانی مانا در منطقه، تا پایان هفته جاری، شرایط جوی تقریباً باثباتی حاکم بوده و در اغلب ساعات شبانهروز، آسمانی صاف در استان قابل پیشبینی است.

وی افزود: همچنین طی هفته پیشرو، در ساعات روز هوایی گرم (در نواحی مرکزی با بیشینه دمای ۲۸ تا ۳۲ و در مناطق گرمسیر استان با حداکثر دمای ۳۵ تا ۳۸ درجه) و در ساعات شب (به ویژه در نوار شرقی، بخشهای مرکزی و شهرستان خلخال) به دلیل وزش بادهای خاوری، هوایی نسبتاً خنک تجربه خواهد شد. ضمن اینکه در ساعات نخستین صبح در نوار شرقی و دشت اردبیل، وقوع مه بامدادی دور از ذهن نیست.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: البته در روزهای دوشنبه و سه شنبه (۲ و ۳ شهریور) به سبب شرایط محلی و فصلی، در ساعات بعدازظهر و عصر تا اوایل شب، علاوه بر افزایش ابر در بخشهایی از استان به ویژه نواحی کوهستانی و مرتفع، بارشهای پراکنده و رعدوبرق آنی نیز محتمل است.

کوهی ادامه داد:در واپسین روزهای هفته، پدیده چیره در مناطق شمالی و نوار شرقی استان، وزش بادهای شرقی با سرعت تند (و گاهی نسبتاً شدید) پیشبینی میشود.