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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۰۳

یک مقام مسوول خبر داد؛

کارت قرمز برای دارندگان متخلف کارت‌ سوخت در سیستان و بلوچستان

کارت قرمز برای دارندگان متخلف کارت‌ سوخت در سیستان و بلوچستان

دارندگان متخلف کارت‌های سوخت در سیستان و بلوچستان در صورت تکرار تخلف، از طرح کدینگ خارج می‌شوند و پس از آن در هیچ‌یک از جایگاه‌های عرضه استان قادر به سوختگیری نخواهند بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، ابراهیم پوریزدانی، مدیر منطقه زاهدان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این باره گفت: با بررسی‌های انجام‌شده ازسوی سازمان‌های نظارتی استان سیستان و بلوچستان، بعضی از کارت‌های سوخت بنزین و نفت‌گاز، سوخت‌گیری غیرمتعارف و غیرمجاز داشته و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و بر همین اساس ازسوی مراجع قضائی مسدود شدند.

وی افزود: برابر مصوبه‌های کمیته سوخت استان، چنانچه پس از پایش تراکنش‌ها، کارت سوخت مالکان خودروها به هر طریقی سوءاستفاده می‌شود، طبق موازین قانونی و قضائی با مالکان برخورد می‌شود.

مدیر منطقه زاهدان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرد: کارت‌های سوختی که به‌دلیل تخلف از طرح کدینگ استان خارج شوند، پس از آن، هرگز نمی‌توانند به این طرح بازگردند و مالکان کارت‌ها در هیچ‌یک از جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی استان نمی‌توانند سوخت دریافت کنند.

پوریزدانی گفت: هر کارت سوخت مخصوص خودرویی است که برای آن صادر شده است و واگذاری آن به افراد دیگر مجاز نبوده و تخلف است.

وی خطاب به مالکان خودروها هشدار داد مراقب کارت سوخت خودرو خود باشید و آن را در اختیار دیگر افراد قرار ندهید.

کد مطلب 5140364

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