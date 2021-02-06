کارت قرمز برای دارندگان متخلف کارت‌ سوخت در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، ابراهیم پوریزدانی، مدیر منطقه زاهدان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در این باره گفت: با بررسیهای انجامشده ازسوی سازمانهای نظارتی استان سیستان و بلوچستان، بعضی از کارتهای سوخت بنزین و نفتگاز، سوختگیری غیرمتعارف و غیرمجاز داشته و مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و بر همین اساس ازسوی مراجع قضائی مسدود شدند.
وی افزود: برابر مصوبههای کمیته سوخت استان، چنانچه پس از پایش تراکنشها، کارت سوخت مالکان خودروها به هر طریقی سوءاستفاده میشود، طبق موازین قانونی و قضائی با مالکان برخورد میشود.
مدیر منطقه زاهدان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تصریح کرد: کارتهای سوختی که بهدلیل تخلف از طرح کدینگ استان خارج شوند، پس از آن، هرگز نمیتوانند به این طرح بازگردند و مالکان کارتها در هیچیک از جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی استان نمیتوانند سوخت دریافت کنند.
پوریزدانی گفت: هر کارت سوخت مخصوص خودرویی است که برای آن صادر شده است و واگذاری آن به افراد دیگر مجاز نبوده و تخلف است.
وی خطاب به مالکان خودروها هشدار داد مراقب کارت سوخت خودرو خود باشید و آن را در اختیار دیگر افراد قرار ندهید.
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