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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۷:۵۷

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان:

۱۳ پروژه مدرسه سازی با ۴۲ کلاس درس در کوهدشت فعال است

۱۳ پروژه مدرسه سازی با ۴۲ کلاس درس در کوهدشت فعال است

کوهدشت- مدیرکل نوسازی مدارس لرستان گفت: ۱۳ مدرسه در شهرستان کوهدشت در قالب ۴۲ کلاس درس و با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان در دست ساخت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان، فرماندار کوهدشت، مدیرکل نوسازی مدارس لرستان و دیگر مسئولان، مدرسه ۶ کلاسه روستای «شورابه» کوهنانی افتتاح شد.

امیر غفوری نژاد مدیرکل نوسازی مدارس لرستان در این مراسم ضمن ارائه گزارشی از وضعیت مدارس استان و شهرستان کوهدشت، گفت: مدرسه روستای «شورابه» کوهنانی کاملاً خیر ساز است و با هزینه خیر ساخته شده که بنام زنده یاد استاد حمید ایزد پناه نام گذاری شده است.

وی ادامه داد: این واحد آموزشی با اعتبار یک میلیارد و دویست میلیون تومان به صورت ۱۰۰ در صد توسط آقای ایزدپناه خیر مدرسه ساز ساخته شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان بیان کرد: ۱۳ پروژه فعال در شهرستان کوهدشت در قالب ۴۲ کلاس درس و با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان توسط نوسازی مدارس در دست ساخت است.

کد مطلب 5140445

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