بانوان سپاهان روی سکوی قهرمانی لیگ برتر ووشو

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره مسابقات روز گذشته با حضور چهار تیم هیأت ووشو البرز، دانشگاه آزاد، سپاهان و هیأت ووشو تهران در محل آکادمی ملی ووشو آغاز شد که در پایان سپاهان با کسب شش پیروزی متوالی و ۱۸ امتیاز به تنهایی در صدر جدول رده بندی ایستاد و جام قهرمانی را از آن خود کرد.

دانشگاه آزاد با ۱۲ امتیاز نایب قهرمان شد و تهران هم روی سکوی سوم ایستاد.

در مهمترین بازی دور برگشت سپاهان که سهیلا و شهربانو منصوریان، فاطمه شکوفیان، آرزو عظیمی، نسیبه میرشهیدی، صدیقه دریایی و پریناز ندیری را ترکیب داشت موفق شد برابر دانشگاه آزاد به برتری ۷ بر ۵ دست پیدا کند.

نتایج کامل بازی‌های دور برگشت:

* فولاد مبارکه سپاهان ۱۲- هیئت ووشو تهران صفر

* هیئت ووشو البرز صفر - دانشگاه آزاد اسلامی ۱۲

* دانشگاه آزاد اسلامی ۱۲ - هیئت ووشو تهران صفر

* هیئت ووشو البرز صفر- فولاد مبارکه سپاهان ۱۲

* دانشگاه آزاد اسلامی ۵- فولاد مبارکه سپاهان۷

* هیئت ووشو تهران ۷ - هیئت ووشو البرز ۵