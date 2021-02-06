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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۸:۳۳

بانوان سپاهان روی سکوی قهرمانی لیگ برتر ووشو

بانوان سپاهان روی سکوی قهرمانی لیگ برتر ووشو

رقابتهای لیگ برتر ووشو باشگاه‌های کشور با قهرمانی تیم سپاهان اصفهان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره مسابقات روز گذشته با حضور چهار تیم هیأت ووشو البرز، دانشگاه آزاد، سپاهان و هیأت ووشو تهران در محل آکادمی ملی ووشو آغاز شد که در پایان سپاهان با کسب شش پیروزی متوالی و ۱۸ امتیاز به تنهایی در صدر جدول رده بندی ایستاد و جام قهرمانی را از آن خود کرد.

دانشگاه آزاد با ۱۲ امتیاز نایب قهرمان شد و تهران هم روی سکوی سوم ایستاد.

در مهمترین بازی دور برگشت سپاهان که سهیلا و شهربانو منصوریان، فاطمه شکوفیان، آرزو عظیمی، نسیبه میرشهیدی، صدیقه دریایی و پریناز ندیری را ترکیب داشت موفق شد برابر دانشگاه آزاد به برتری ۷ بر ۵ دست پیدا کند.

نتایج کامل بازی‌های دور برگشت:

* فولاد مبارکه سپاهان ۱۲- هیئت ووشو تهران صفر

* هیئت ووشو البرز صفر - دانشگاه آزاد اسلامی ۱۲

* دانشگاه آزاد اسلامی ۱۲ - هیئت ووشو تهران صفر

* هیئت ووشو البرز صفر- فولاد مبارکه سپاهان ۱۲

* دانشگاه آزاد اسلامی ۵- فولاد مبارکه سپاهان۷

* هیئت ووشو تهران ۷ - هیئت ووشو البرز ۵

کد مطلب 5140484

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