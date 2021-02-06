شناسایی ۲۶ مورد جدید کرونا در خراسان جنوبی

محمد دهقانی فیروز آبادی در گفت و گو با مهر بیان کرد: از ابتدای شروع اپیدمی کرونا تاکنون ۳۸ هزار و ۴۹ آزمایش از بیماران مشکوک اخذ شده که تست کرونا برای ۱۵ هزار و ۲۲۹ نفر مثبت بوده است.

دهقانی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۶۹ نمونه از بیماران مشکوک اخذ شده است، افزود: از این تعداد تست ۲۶ نفر مثبت بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: از موارد مثبت کرونا، دو مورد مربوط به فردوس، ۱۸ مورد قاین، دو مورد طبس، دو مورد سرایان، یک مورد زیرکوه و یک مورد درمیان بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۳۰ بیمار با علائم حاد تنفسی در بیمارستان‌های استان بستری هستند، افزود: از این تعداد ۳۲ نفر بیماران کرونایی هستند.

دهقانی ادامه داد: همچنین از بیماران کرونایی، هشت نفر در بخش مراقبت‌های ویژه هستند.

وی بیان کرد: با فوت یک مورد ناشی از بیماری کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته، شمار قربانیان این ویروس به ۷۴۴ نفر رسید.