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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۷:۲۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبرداد:

شناسایی ۲۶ مورد جدید کرونا در خراسان جنوبی

شناسایی ۲۶ مورد جدید کرونا در خراسان جنوبی

بیرجند- رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۶۹ نمونه از بیماران مشکوک به کرونا گرفته شده که از این تعداد تست ۲۶ نفر مثبت بوده است.

محمد دهقانی فیروز آبادی در گفت و گو با مهر بیان کرد: از ابتدای شروع اپیدمی کرونا تاکنون ۳۸ هزار و ۴۹ آزمایش از بیماران مشکوک اخذ شده که تست کرونا برای ۱۵ هزار و ۲۲۹ نفر مثبت بوده است.

دهقانی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۶۹ نمونه از بیماران مشکوک اخذ شده است، افزود: از این تعداد تست ۲۶ نفر مثبت بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: از موارد مثبت کرونا، دو مورد مربوط به فردوس، ۱۸ مورد قاین، دو مورد طبس، دو مورد سرایان، یک مورد زیرکوه و یک مورد درمیان بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۳۰ بیمار با علائم حاد تنفسی در بیمارستان‌های استان بستری هستند، افزود: از این تعداد ۳۲ نفر بیماران کرونایی هستند.

دهقانی ادامه داد: همچنین از بیماران کرونایی، هشت نفر در بخش مراقبت‌های ویژه هستند.

وی بیان کرد: با فوت یک مورد ناشی از بیماری کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته، شمار قربانیان این ویروس به ۷۴۴ نفر رسید.

کد مطلب 5140503

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