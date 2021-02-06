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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۶:۵۵

نخستین جلسه ستاد طرح سلامت نوروزی سازمان اورژانس کشور برگزار شد

نخستین جلسه ستاد طرح سلامت نوروزی سازمان اورژانس کشور برگزار شد

نخستین جلسه ستاد طرح سلامت نوروزی سازمان اورژانس کشور به ریاست پیرحسین کولیوند رئیس سازمان اورژانس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه که صبح امروز شنبه (۱۸ بهمن ماه ۹۹) در محل سازمان اورژانس کشور برگزار شد، ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر و با توجه به ابلاغ وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کولیوند رئیس سازمان اورژانس کشور به عنوان ریاست ستاد طرح سلامت نوروزی، مسائل و نیازمندی‌ها در خصوص خدمات نظارتی و خدمات اورژانس پیش بیمارستانی از جمله نظارت و بررسی مراکز اقامتی، رفاهی، مراکز تهیه و توزیع غذا در ایام عید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کولیوند با اشاره به فعالیت در شرایط مقابله با بیماری کووید ۱۹ گفت: نظارت دقیق بر فعالیت مراکز درمانی دولتی و خصوصی و فعالیت بخش‌های ویژه از جمله اورژانس، دیالیز، شیمی درمانی، کلینیک‌های ویژه مراکز درمانی و نظارت بر فعالیت مطب‌ها با همکاری سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و نظارت ویژه بر روی داروخانه‌های شبانه روزی سراسر کشور تا در ایام نوروز و تعطیلات شهروندان و مسافران با مشکلی برای دریافت دارو و خدمات پزشکی مواجه نگردند.

کد مطلب 5140527

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