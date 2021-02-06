بازداشت ۲ داعشی شرکت کننده در یورش به «نفت خانه» در شرق عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موازین نیوز، یک منبع امنیتی عراقی امروز اعلام کرد: در جریان عملیات انتقام خون شهیدان زیر نظر قائم مقام وزارت کشور در امور اطلاعات و تحقیقات فدرال و فرماندهی سرتیپ «علی السودانی» مدیر واحد اطلاعات استان دیالی، شماری از داعشی ها بازداشت شدند.

بر اساس این گزارش؛ منبع امنیتی عراق اعلام کرد که این عملیات منجر به دستگیری دو تن از عناصر گروه تروریستی داعش شد.

وی افزود: این دو تروریست از جمله تروریست‌هایی بودند که در حمله اخیر به نیروهای سازمان حشد شعبی در منطقه «نفت خانه» در ناحیه خانقین در استان دیالی عراق دست داشتند.

این منبع گفت: اقدامات قضایی و قانونی علیه این تروریست‌ها برای محاکمه آنها آغاز شده است.

گفتنی است که چهاردهم بهمن ماه پنج نیروی سازمان حشد شعبی عراق در جریان حمله عناصر گروه تروریستی داعش در ناحیه نفت خانه در استان دیالی به شهادت رسیدند.