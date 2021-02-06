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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۱۸:۲۴

آزادی حمل سلاح در آمریکا؛

تیراندازی در ایالت ایلینوی/ یک نفر کشته و ۶ تَن زخمی شدند

تیراندازی در ایالت ایلینوی/ یک نفر کشته و ۶ تَن زخمی شدند

در حادثه تیراندازی امروز در ایالت ایلینوی واقع در آمریکا، یک نفر کشته و ۶ تَن زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه «دِیلی مِیل» امروز شنبه از وقوع یک تیراندازی مرگبار در «ایلینوی» واقع در آمریکا با ۷ کشته و زخمی خبر داد.

بر اساس اعلام این وبگاه، حادثه بامداد امروز به وقت محلی در «ایندیَن لِیکس» (Indian Lakes) در منطقه «بلومینگ‌دِیل» (Bloomingdale) روی داد.

به گزارش دِیلی مِیل، تصور می‌شود که این افراد در یک یا دو اتاق از این اقامتگاه سکونت داشتند.

پلیس آمریکا در این خصوص اعلام کرد که ضارب موفق به فرار شده است؛ اما تحقیقات برای شناسایی و بازداشت وی ادامه دارد.

گفتنی است، در حالی که روزانه خبرهای متعددی در خصوص تیراندازی در آمریکا و آمار بالای جان باختگان در این حوادث منتشر می‌شود؛ اما لابی قدرتمند سلاح در آمریکا اجازه نمی‌دهد که قانونی در خصوص اعمال محدودیت برای در اختیار داشتن سلاح در این کشور تصویب شود.

کد مطلب 5140608

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