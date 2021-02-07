  1. سیاست
  2. مجلس
۱۹ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۱۳

با رأی نمایندگان صورت می گیرد؛

تکلیف دولت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی

تکلیف دولت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کردند تا سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۹۵ رأی موافق، چهار رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه ماده ۱ طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تأمین و به نحوی برنامه ریزی و اقدام کند تا در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ تولید و عرضه شود.

کد مطلب 5140850
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۴۰ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      اون چهار نفر مخالف ریگی در کفش دارن تحقیق بشه،شایدهر کدام هزاران اپارتمان دارن و کلاش قیمت هستن،مجلس انقلابی تفحص
    • IR ۱۱:۵۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
      0 0
      پاسخ
      قبلا هم قانونش بوده است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها