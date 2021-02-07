تکلیف دولت برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۱۹۵ رأی موافق، چهار رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه ماده ۱ طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» را تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تأمین و به نحوی برنامه ریزی و اقدام کند تا در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ تولید و عرضه شود.