وصله ای که زخم های داخلی را درمان می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، ربات‌های جراح در آینده به آسانی می‌توانند جراحت‌های داخلی را ترمیم کنند. محققان دانشگاه MIT با الهام از اریگامی، یک وصله پزشکی زیست تجزیه پذیر ابداع کرده‌اند که می‌توان آن را دور ابزارهای جراحی غیر تهاجمی پیچید تا زخم‌های داخلی را ترمیم کند.

البته هم اکنون در جراحی‌ها از وصله هایی با چسب‌های زیستی استفاده می‌شود، اما ممکن است آنها زخم را به شکل نادرست ترمیم کنند و حتی خود خسارت‌هایی مانند تورم و بافت اسکار به وجود بیاورند. در طرح MIT یک وصله سه لایه با چسب مبتنی بر هیدروژل این چالش را برطرف و از سوی دیگر یک ماده با پوش روغن سیلیکون از ایجاد چسبندگی جلوگیری می‌کند. همچنین یک لایه الاستیکی از وصله در برابر عفونت محافظت می‌کند.

نتیجه حاصل چسبی است که به آسانی دور ابزارهای رباتیک پیچیده می‌شود و حتی پس از قرار گرفتن در مایعات برای مدتی طولانی نیز قدرت چسبندگی آن همچنان بالا خواهد بود. در آزمایش‌ها یک وصله تستی حتی پس از یک ماه آلوده نشد.

البته برای استفاده از این وصله باید مدتی منتظر ماند. اما محققان امیدوارند تا با توسعه دهندگان پلتفرم‌های جراحی رباتیک همکاری کنند. اگر این اتفاق بیفتد، استفاده از ربات‌ها و چسب‌های زیستی در بخش پزشکی به میزان قابل توجهی رشد می‌کند. علاوه بر آن روند بهبود از برخی فرایندهای جراحی نیز تسهیل می‌شوند.